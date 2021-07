«Il nostro paese? Più vicino al Parteolla che a Sinnai e Mara» 

Inviato

Settimo Quello che oggi sembra un sogno in realtà è un programma, dettato dalla necessità: «Un anello stradale, una circonvallazione completa, che possa evitare il congestionamento del centro abitato di Settimo». Parole del sindaco Gigi Puddu, 48 anni, tesserato Pd, di recente rieletto a capo di un borgo agricolo che non ha perso la sua vocazione ma che adesso paga una sorta di servitù di passaggio in favore dei residenti di Sinnai e Maracalagonis in viaggio verso Cagliari e ritorno.

Traffico, problema difficile da risolvere.

«Verissimo, ma abbiamo gettato le basi per farlo, grazie alla Città metropolitana».

Problema dei problemi?

«Il tappo della Statale 554. Occorre eliminare incroci a raso e semafori».

Poi si devono superare Selargius e viale Marconi.

«Per ovviare a questo abbiamo investito nella strada di San Giovanni che collega Settimo alla Statale 387: oggi possiamo evitare tutti i semafori».

La metropolitana leggera?

«Funziona, i parcheggi sono sempre pieni di mattina. Ma per un servizio davvero efficace occorre svilupparla verso Maracalagonis, Sinnai e Quartu. C’è ancora tanto da fare».

L’attuale circonvallazione?

«Ha smaltito il traffico, indubbiamente: chi è diretto a Maracalagonis e Sinnai può evitare di passare in centro».

È sottodimensionata?

«Sembra sufficiente, ma non basta: occorre completare l’anello attorno all’abitato».

Traffico insopportabile.

«Soprattutto per noi: Settimo è un borgo agricolo che ha saputo conservare certe caratteristiche. Dal punto di vista urbanistico, per esempio, le scelte del Comune, anche dei miei predecessori, hanno privilegiato la concessione di lotti a pressi popolari per realizzare case singole, non ci sono palazzi. Ne siamo molto orgogliosi, così come andiamo fieri della filiera corta del grano: abbiamo diversi contadini con i campi seminati a cereali, un mulino antico che macina con la pietra e nel borgo del pane quattro laboratori artigiani capaci di dare lavoro grazie alla tradizione della panificazione e dei dolci. E poi…».

E poi?

«C’è ancora chi cura i vigneti e la malvasia. C’è una bella differenza con i paesi vicini che hanno puntato su altro».

Allude a Maracalagonis e Sinnai?

«Siamo molto vicini ma anche molto lontani: ci sentiamo più uniti per certi versi con il Parteolla. C’è differenza, sì».

Il piano urbanistico?

«La Regione ci ha chiesto chiarimenti sulla futura crescita. Siamo a 6800 abitanti, ne abbiamo previsti ottomila puntando sulle periferie, esclusa quella verso Quartucciu a rischio idrogeologico».

L’opposizione in Consiglio non brilla in iniziativa e critiche.

«Sono della vecchia scuola: abbiamo vinto le elezioni, decidiamo noi per il bene del paese, ma tante scelte dell’amministrazione probabilmente hanno convinto tutti o quasi».

La sua vittoria è stata un plebiscito. Avrebbe rischiato di più se avesse corso contro il quorum?

«Sicuramente in periodo di Covid il rischio dell’astensionismo era elevato».

Ha toccato lei l’argomento.

«La pandemia ha portato via tre settimesi e il paese in dieci giorni da casi zero è arrivato a 52 contagi. Abbiamo sospeso tutte le manifestazioni sportive, organizzato lo screening di massa, non ci sono veri e propri focolai ma adesso sono colpiti i ragazzi non vaccinati che frequentavano i camp estivi. Dobbiamo tutti rimboccarci le maniche per superare questa pandemia».

