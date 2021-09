«Il nostro Grease alla conquista dei grandi teatri»  

Tutto è nato quasi per gioco con un solo obiettivo: divertirsi dopo il lockdown e offrire momenti di svago alla loro città. Così inizia l’avventura di diciannove giovani selargini - ora diventati trentaquattro - che lo scorso marzo hanno messo su una compagnia teatrale, per ora amatoriale. Tutti autodidatti: studenti di giorno, attori, cantanti e ballerini la sera. «Il sogno è portare i nostri musical nei palchi dei più grandi teatri, per ora ci divertiamo e cerchiamo di far divertire: questa al momento è la soddisfazione più grande», raccontano mentre si preparano alla ripresa post vacanze estive.

I fondatori

L’idea iniziale è di un ventunenne selargino, Federico Saba. In tasca un diploma conseguito al liceo Pitagora, poi gli studi universitari in Giurisprudenza che proseguono con successo. Un futuro avvocato, magari magistrato o notaio, ma con la passione dello spettacolo scoperta di recente. «Mai nessuna lezione di danza o canto in vita mia», dice il ragazzo, «ma l’idea del musical ci ha entusiasmato dal primo momento». Una proposta partita tra fine febbraio e inizio marzo di quest’anno, «quando il periodo di zona rossa stava per terminare e si prospettava una lenta ripresa», ricorda il 21enne di Selargius. «Oltre a studiare e dare esami, che già stavo facendo, mi serviva un impegno che mi facesse staccare dalla solita routine e dalle difficoltà del momento». Da qui la proposta di un progetto musicale a un gruppo di amici che poi - con il passaparola - si è allargato a tanti altri giovani selargini. «Non pensavo mi avrebbero preso sul serio, invece si sono fidati di me, della mia piccola idea, e con entusiasmo mi hanno seguito». L’avventura del gruppo - tutti giovani fra i 16 e i 23 anni - di fatto è partita ufficialmente quattro mesi fa. Ragazzi e ragazze che in poco tempo sono diventati amici: Christian, Mattia, Nicholas, Antonio, Sara, Ilaria, Claudia, Alice, Federica, Michela. E tanti altri che - fra recitazione, canto, ballo e addetti audio e luci - compongono la squadra di giovani attori. «Ci siamo voluti mettere in gioco con la voglia di buttarci in qualcosa di nuovo», aggiunge il ragazzo.

Le scelte

Il genere è quello dell’intramontabile Grease, con musiche e coreografie che rievocano lo stile del musical più famoso di sempre. Ma i testi e le sceneggiature vengono riadattati alla storia del gruppo di giovani selargini.

Il primo spettacolo è andato in scena a inizio estate, davanti a una platea ristretta e selezionata nel piccolo teatro della parrocchia di San Salvatore: le rispettive famiglie dei ragazzi, amici, parenti, e l’assessora comunale alla Cultura Roberta Relli. «L’iniziativa culturale di questi ragazzi ci fa comprendere quanto le nuove generazioni possano essere portatrici di valori importanti e insegnarci come affrontare positivamente un momento storico e sociale tanto difficile come quello che stiamo vivendo», commenta l’esponente della Giunta. «Non posso che complimentarmi con ognuno di loro, sperando possano diventare un bell’esempio per tanti altri giovani e per tutti noi».

La sede

Il divertimento prima di tutto, ma ora si guarda a un futuro più concreto. A partire dal nome del gruppo - “Progetto musicale” - che a breve cambierà, sino alla ricerca di un teatro che possa diventare punto di ritrovo per le prove, al momento organizzate nella chiesetta di San Giuliano. Tutto in vista di una trasformazione in associazione culturale, e del salto verso i grandi teatri fuori dai confini della città.

