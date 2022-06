«Il nostro altare storico rischia lo sfratto» 

Nemmeno il tempo di mettersi in mostra per accogliere le processioni del Corpus Domini, che per l’antico altare allestito in via Porcu arrivano i guai. Tra qualche giorno le statue e tutta l’attrezzatura utilizzata per allestimento rischiano di finire in mezzo ad una strada. Questo perché i locali dell’ex sede del Partito comunista, in via Porcu a pochi passi da dove viene allestita la “cappella”, sono in vendita. A raccontare la vicenda è una delle promotrici del recupero dell’altare, Maria Paola Delogu, che ha anche lanciato un appello al Comune per trovare una sede adatta.

La storia

«Per tanto tempo», racconta Delogu, «tutto l’allestimento è stato conservato nella sede dei boy scout. Da qui erano state sfrattate e trasferite nella vecchia sede dei comunisti. Ma, ironia della sorte, adesso la sede è in vendita. Saranno sfrattate anche da lì. A nulla è servito, fino adesso, sensibilizzare il Comune. Non chiediamo tanto, vogliamo una casa perché merita di essere trattato per quello che è, ossia un bene storico di Quartu». Delogu è molto dispiaciuta, «per me è molto importante. Mi sto battendo per non fare sparire questa cappella. Sono pochi i giovani che, come me, hanno a cuore la storia. Purtroppo i ragazzi della mia generazione non sono attenti a queste cose, anzi le giudicano inutili e insignificanti. Ma noi siamo fatti di storia e tradizioni. Questo però non viene capito».

I locali

Ma tant’è: presto l’altare dovrà trovare una nuova sistemazione. L’ex sede Pc chiude, portandosi dietro tra l’altro, anche questa, una storia travagliata. Aperta sede del partito alla fine degli anni Ottanta, dopo essere stata acquistata e ristrutturata, era stata poi venduta alla cifra simbolica di mille lire a un circolo di Rifondazione comunista. In seguito si aprì un braccio di ferro legale tra Partito comunista e Rifondazione sulla proprietà. La cappella di via Porcu invece era stata allestita per la prima volta già nel 1916. Di recente sono stati ritrovati dei documenti d’archivio che si riferiscono alla sua storia a partire dal 1936. La croce che si trova nella via era stata posizionata, come ha raccontato Delogu, «proprio da mio nonno per indicare il punto esatto dove doveva essere allestita la cappella». Che è la più grande e maestosa della città. Come una piccola casa che accoglie un altare dominato dalla statua del Sacro Cuore. Tutto attorno tappeti e fiori per rendergli omaggio. Tanto grande e tanto preziosa che era, pare, l’unica cappella, ad avere addirittura un’obrieria, cioè un’organizzazione che sistema e allestisce l’altare per le feste.