Il Nord Ovest unito chiede rinforzi 

Thiesi spera in un rilancio con le risorse del Pnrr. «È necessario riprendere la discussione al più presto» ha detto il sindaco Gianfranco Soletta. «Quindi passare a un tavolo tecnico che noi proponemmo già prima della pandemia. Si dovrà iniziare da una riorganizzazione territoriale, dai servizi essenziali, per poi migliorare tutto ciò che sta dentro un ospedale. Possiamo fare un bel lavoro, sfruttando anche le risorse del Pnrr annunciate in questi giorni dall’assessore regionale»

«Ci sono grossi investimenti, ma serve una organizzazione diversa delle professionalità mediche. Manca il personale, insomma», conferma il sindaco Mario Conoci. «Distribuirlo sul territorio non è semplice». Ittiri attende ancora la riapertura della Lungodegenza. «È importante che le quattro commissioni consiliari siano oggi insieme», commenta il primo cittadino, Antonio Sau. «In questo momento si sente l’esigenza di ripensare a una nuova rete sanitaria che i territori non vogliono subire, ma concorrere a realizzare».

Il territorio del Nord Ovest reclama una Sanità migliore e lo fa in maniera unitaria. Dopo il Consiglio comunale congiunto di gennaio, ieri il presidente dell’assemblea civica di Alghero Lelle Salvatore ha invitato a Lo Quarter le commissioni consiliari di Ittiri, Thiesi e Ozieri, insieme ai sindaci e ai dirigenti sanitari di Asl e Aou. C’è preoccupazione per i due ospedali algheresi.

Le aspettative di Thiesi

Decidere insieme

Ozieri, che soffre il legame a doppio filo con Alghero nel presidio unico, fa pressing per un maggiore coinvolgimento delle amministrazioni locali nella programmazione. Dice il primo cittadino Marco Murgia: «Chiedo che i sindaci vengano coinvolti nella stesura dell’atto aziendale e di tutti gli altri atti programmatori. Noi abbiamo il contatto diretto con i cittadini e nei nostri territori sappiamo come dare una mano». A margine della commissione congiunta, una nota polemica. L’opposizione di centrosinistra rimarca assenze nella maggioranza (non c'erano Giovanni Monti e Monica Pulina di Fratelli d’Italia). «Nemmeno quando si parla della grave situazione dei presidi ospedalieri e dello stato di crisi in cui versa la nostra sanità, i consiglieri della destra mettono da parte bisticci e dispettucci», sottolineano gli avversari politici di Conoci.

