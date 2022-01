Il nonno fan di Greta che raccoglie i rifiuti «La terra va salvata» 

Pino Floris la fatica non l’ha mai temuta, figuriamoci se può tirarsi indietro quando si tratta di ripulire il rio Su Pau o la zona di S’Oru e Mari. «Posso dire che non sono mai stato disoccupato un solo giorno della mia vita» racconta, «ho iniziato a lavorare quando avevo 13 anni perché c’era povertà». E di lavori ne ha fatti tanti: muratore, elettricista, barbiere e meccanico per l’Arst. Poi a un certo punto si è sposato con una donna più giovane di lui di 15 anni. Così dal quartiere di Fontana e Ortus dove è nato e cresciuto e dove «c’erano tante famiglie povere che dormivano a terra nelle stuoie», Pino Floris si è trasferito con la consorte a Flumini dove ha cresciuto 2 figli che gli hanno dato sei nipoti.

È iniziata così l’avventura di Pino Floris, 85 anni, che da quel giorno ha cominciato a raccogliere spazzatura insieme all’associazione Cittadinanza Attiva Oikos. In sella alla sua bicicletta raggiunge i punti di ritrovo e raccoglie e imbusta rifiuti «perché il mio sogno è cercare, nel mio piccolo di salvare la terra». Con un mito nel cuore che è Greta Thunberg, l’attivista svedese diventata famosa in tutto il mondo. «È la mia eroina, che si batte per quello che è giusto, per salvare il mondo. Non posso sopportare quando qualcuno di questi politici la chiama Gretina con l’intento di denigrarla, quando invece dovrebbero tutti prendere esempio da lei e ascoltare quello che dice: mi piacerebbe molto incontrarla e stringerle la mano».

La prima volta che li ha visti erano sotto casa sua a Flumini: «Ho notato questo signore con buste e guanti e gli ho chiesto che cosa stesse facendo. Allora ho chiesto se potevo unirmi a loro».

Il nonnino e Greta

Una vita di fatica

La svolta ambientalista

«Avevo già sentito parlare di questa associazione che ripuliva le strade e i terreni dai rifiuti e devo dire che ammiravo chi ne faceva parte, fino a quando è capitato questo incontro casuale sotto casa». Da quel giorno «ho iniziato a collaborare con questo splendido gruppo. Io arrivo in bicicletta, mi faccio trovare sul posto e con una bella busta raccolgo tutto ciò che trovo». La fatica non si fa sentire: «Due orette le reggo bene. Certo ho l’età che ho e se vado avanti per più tempo mi stanco ma io so quanto posso andare avanti». L’amore per l’ambiente? «Avevo dieci anni quando mi immergevo nelle pagine di De Amicis e Salgari che attraverso i loro libri mi hanno fatto capire che il mondo è nostro, non degli altri. Mi hanno insegnato che la terra è qualcosa che va curata. Oggi la gente compra in maniera esagerata cose che non servono e questo fa aumentare i rifiuti. Io trovo di tutto, barattoli, plastica, gomme, buste, tv».

L’esempio

Sugli incivili ha le idee ben chiare: «Molti di quelli che gettano la spazzatura non pagano le tasse, forse sono disperati. Ma ci sono anche quelli che lo fanno solo perché non gliene importa niente di deturpare l’ambiente. Andare in giro a raccogliere i rifiuti forse non è molto ma può far capire agli altri che qualcosa si può fare». L’educazione, è convinto, «deve partire dalle scuole. Bisogna insegnare ai bambini a rispettare l’ambiente, il posto in cui vivono». Oggi invece, «la terra la stanno rovinando e sembra che a nessuno importi. Ecco perché dico che bisogna ascoltare Greta». Proprio come gli altri volontari di Cittadinanza Attiva Oikos ascoltano lui: «Pino è la nostra guida spirituale», dice Thomas Kalz del direttivo, «è importante avere tra noi un esempio come lui».

