Il nome della piazza divide la città: «Basta con i Savoia»  

C’è chi vorrebbe intitolarla a Fabrizio De André, chi a Gino Strada, chi a Berlinguer, Gramsci e Lussu e chi addirittura ha ipotizzato Gigi Riva. Tanti i nomi di personaggi maschili, pochi quelli femminili, che circolano a meno quarantotto ore dalla pubblicazione del progetto sull’intitolazione della piazza che sorgerà in via Vittorio Emanuele II, tra i palazzi del quartiere Le Serre.

«Ancora i Savoia? Non si può intitolare un bene pubblico a qualcun altro?», afferma Giovanni Cocco, sollevando un confronto sui social e dando vita a una polemica tra i quartuccesi.

Le idee

«Io propongo un’intitolazione a Antonio Gramsci o Emilio Lussu, entrambi grandissimi, oppure Margherita Hack o Rita Levi Montalcini», aggiunge Devika Camedda. Per qualcuno, ironicamente, andrebbe bene anche Topolino. Insomma: chiunque purché non sia un reale della casata Savoia. C’è anche chi ricorda però che Quartucciu è «la città dei sognatori, ricca di opere incompiute e che per questo prima di iniziarne altre dovrebbero completare e sistemare quelli esistenti». Sulla questione piazza Vittorio Emanuele II ha voluto, però, dire la sua anche il consigliere di minoranza Cristian Mereu, che da tempo, in solitaria, porta avanti una battaglia per riscrivere la toponomastica della città. «Il progetto della piazza contribuirà finalmente a riqualificare il quartiere», afferma Mereu, «ma sarebbe opportuno prendere in considerazione l’ipotesi di dare un differente nome alla piazza, intitolandola magari a un grandissimo uomo come Gino Strada o ad altre persone che hanno dato lustro al nostro Comune, alla Sardegna, all’Italia o, comunque, di fama internazionale».

L’invito

Il consigliere del Gruppo Misto ne approfitta anche per invitare l’amministrazione a «modificare il nome di alcune strade che fanno riferimento al periodo dell’espansione coloniale dell’Italia nel continente africano», ma soprattutto evidenzia come la sua città «abbia poche strade intitolate a donne che si sono distinte nei vari campi dello scibile umano. Sotto questo profilo la toponomastica è declinata quasi esclusivamente al maschile».

Al femminile

Ed ecco che in quest’ottica via Etiopia o via Eritrea potrebbero diventare via Rita Levi Montalcini, via Alda Merini, via Rosa Luxembourg, via Madre Teresa di Calcutta, via Margherita Hack, solo per citarne alcune.

«Abbiamo bisogno di una rinascita culturale di Quartucciu che parta anche dalla memoria e dalla valorizzazione delle persone che hanno dato tanto all'umanità», aggiunge Mereu, «lancio pertanto un invito al sindaco, alla Giunta e a tutti i consiglieri affinché si possa portare avanti questa proposta studiando ovviamente le modalità per evitare qualsiasi onere a carico dei cittadini». Per dar vita e concretizzare questo nuovo progetto, per il consigliere, il polmone verde che nascerà a breve nel quartiere Le Serre può essere «il punto di partenza per il cambiamento e l’innovazione».

In realtà il Comune non ha ancora attribuito il nome alla piazza, ma la identifica come piazza Vittorio Emanuele II perché sorge in quella via. «Quando è stata realizzata la toponomastica nella zona industriale», spiega Walter Caredda assessore ai lavori pubblici, «i cittadini chiesero di intitolare una via ai Caduti sul lavoro, se il Consiglio comunale voterà a favore, questa potrebbe essere la piazza prescelta per rendere omaggio a chi ha perso la vita durante il proprio lavoro».

RIPRODUZIONE RISERVATA