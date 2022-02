Il no degli scienziati alle pale eoliche intorno a Sos Enattos 

Il silenzio è d’oro e nel territorio intorno alla ex miniera di Sos Enattos lo è ancora di più. Lo sa bene Domenico D’Urso, coordinatore dell’unità locale dell’Istituto nazionale di fisica nucleare e professore associato all’Università di Sassari. D’Urso fa parte degli scienziati che si occupano del progetto per l’Einstein Telescope. E crede, come tutti gli studiosi coinvolti nello studio delle onde gravitazionali, che sia necessario fermare i nuovi signori del vento, che nel territorio fra Lula, Bitti, Onani e Buddusò vorrebbero sfruttare il respiro della terra ai fini energetici. Uno stop che duri almeno fino al 2024, data in cui si saprà con certezza dove verrà realizzato l’Einstein Telescope. Oltre al sito di Sos Enattos è in corsa anche un paese del Limburgo, provincia olandese al confine con Belgio e Germania.

Il parere negativo

«Noi come scienziati e ricercatori abbiamo già espresso il nostro parere negativo riguardo alle gigantesche pale eoliche che potrebbero essere sistemate nel territorio circostante il sito minerario, opponendoci con osservazioni inviate al ministero per l’Ambiente, dettate da valutazioni fatte in Toscana e in America, dove esistono interferometri in grado di misurare gli effetti negativi che produrrebbero le pale eoliche», spiega D’Urso. «Crediamo che, per sostenere ET, si debbano fare scelte ponderate: non è permesso avere la moglie ubriaca e la botte piena, come si usa dire». Lo scienziato precisa: «Se si sostiene l’Einstein Telescope, bisognerà creare intorno all’area interessata un perimetro di tutela, distante dal sito circa 30 chilometri, che eviti ogni tipo di inquinamento compreso quello acustico derivante dai rotori eolici».

Il sindaco

Il fisico conferma dunque l’allarme lanciato dal sindaco di Bitti Giuseppe Ciccolini, preoccupato per l’inquinamento acustico che le pale potrebbero causare. Sulla stessa linea Mario Calia, sindaco di Lula: bloccare l’installazione delle pale eoliche è uno dei punti fermi per mandare avanti il progetto dell’Einstein Telescope. «Come amministrazione abbiamo sempre creduto nella opportunità che questo grande laboratorio scientifico a Sos Enattos può rappresentare per Lula, per i comuni limitrofi, per la provincia e per la Sardegna intera. Tutte le nostre azioni saranno indirizzate alla tutela di questo straordinario progetto». Il Comune di Lula già dal 2010 ha concesso l’uso di Sos Enattos, ormai chiuso e trasformato negli anni Novanta in sito di archeologia mineraria, al team di scienziati delle Università di Sassari e Cagliari coinvolti nell’iniziativa con i colleghi degli atenei di Napoli e Roma (La Sapienza) e gli Istituti di Geofisica e vulcanologia e con l’Infn.