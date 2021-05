Il Nervi rinasce circondato da un parco 

Non è più uno “scheletro” poroso e fragile, testimonianza di quel vecchio magazzino di stoccaggio del sale prodotto nelle vasche di Molentargius e destinato a viaggiare, con le navi, verso la penisola. Il Padiglione Nervi, gigante di cemento armato alto 16 metri, lungo 50 e largo 28, esteso per 1730 metri quadri, sta riconquistando la sua antica maestosità sulle rive canale Palma. Una nuova vita, costata otto milioni di euro (tra riqualificazione dell’edificio, recupero della gru, messa in sicurezza della banchina) su cui, però, resta da scrivere la destinazione. I lavori di restauro sono insomma in fase avanzatissima, ma non è stato ancora deciso ufficialmente che farne, di questo monumento di archeologia industriale strettamente legato alla “città del sale” e terminale della rotta dell’“oro bianco”. O meglio per ora c’è un’idea di massima, frutto di un serrato confronto tra Autorità portuale (proprietaria del Nervi) e Comune che intorno al padiglione sta costruendo il ponte ciclo-pedonale di collegamento tra la ciclo-via che da via Roma confluirà sul lungomare Sant’Elia.

L’accordo

«Diciamo le idee sulla destinazione del Padiglione sono alquanto chiare. Non ci sarà un referendum, un concorso di idee, ma insieme all’amministrazione comunale daremo un indirizzo di carattere generale, fissando dei paletti per poi affidare al mercato le migliori soluzioni», dice il presidente dell’Authority, Massimo Deiana. L’idea guida è quella di un centro polivalente dove pubblico e privato si incontreranno per promuovere attività culturali ed economiche. «Queste ultime - avverte Deiana - non potranno vincolare le altre iniziative».

L’idea contrastata

Accantonata definitivamente l'ipotesi del grande acquario mediterraneo (osteggiata dalla giunta Zedda ma anche dall'amministrazione Truzzu), ora per il padiglione Nervi cominciano a delinearsi le alternative. Tante erano stati in questi anni i suggerimenti arrivati da società civile e Università.

«Facemmo una serie di esperienze didattiche con gli studenti del terzo anno incentrate proprio sul Nervi ed esplorammo varie ipotesi. Tra le più credibili, pensando anche alla riqualificazione delle aree a margine, quella di destinare il padiglione a luogo per i grandi eventi», ricorda Carlo Atzeni, docente del Dipartimento di ingegneria civile, ambientale e architettura. «Tra l’altro è assolutamente compatibile con il concetto di “porta” del parco di Molentargius. Anche durante la scuola estiva con studenti universitari di diverse città mediterranee furono elaborate altre ipotesi. Si parlava, allora, di Cagliari come destinazione per Luna Rossa, così si fece la proposta di trasformare il sito in base per grandi eventi velici».

Dal Municipio

Paolo Truzzu lo ha ribadito: «Comune e Autorità portuale dovranno indicare la destinazione d’uso di massima, ai privati il compito di predisporre il progetto definitivo. Dalle banchine del Nervi, è questa la mia idea, potrebbero, anzi dovrebbero partire i battelli che navigando lungo i canali porterebbero i visitatori verso il parco di Molentargius, verso il parco di Terramaini e fino a Pirri». Così, mentre Deiana spera di riuscire ad aprire seppur parzialmente il Nervi già quest'estate, il presidente dell'Associazione per il Parco di Molentargius, Vincenzo Tiana, rilancia: «Il padiglione potrà diventare certo uno spazio espositivo, ma non dovrebbe disperdere la sua memoria, ospitando un museo del sale e diventare la porta non solo del parco ma anche delle saline rinate».

RIPRODUZIONE RISERVATA