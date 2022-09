Il Navicella Sardegna laurea le sette eccellenze del 2022 

E anche il Premio Navicella Sardegna 2022 ha i suoi vincitori. Introdotti dall’orchestra del maestro Simone Pittau, il regista Bonifacio Angius, il medico Roberto Olianas, lo storico Attilio Mastino, il baritono Alberto Gazale, la giornalista Virginia Saba e il presidente di Leonardo Spa Luciano Carta hanno sfilato ieri sera, al teatro Mario Ceroli di Porto Rotondo. Selezionati dalla giuria per ricevere il riconoscimento, la statuetta in argento realizzata dall’orafo cagliaritano Bruno Busonera e ispirata al famoso bronzetto nuragico, dedicato alle personalità legate all’Isola che si sono distinte in vari ambiti come ambasciatori della Sardegna.

I vincitori

I vincitori della XXI edizione del Premio Navicella hanno ricevuto il premio durante la cerimonia condotta da Egidiangela Sechi, che, supportata nell’illustrazione delle motivazioni dall’attore Marco Spiga, si è intrattenuta con ciascuno di loro in interessanti dialoghi a due.

Angius ha confessato, un po’ serio, un po’ faceto, di essersi «ispirato a inizio carriera a Federico Fellini», l’urologo Olianas ha raccontato di essere partito professionalmente dalla Germania, dove si è affermato, l’epigrafista Mastino ha ricordato gli antichi legami tra Sardegna, Sicilia e Africa e tra Nerone e Olbia, e che la navicella da cui prende il nome il premio ci rammenta che i sardi erano grandi navigatori e commercianti. Gazale, fresco papà di una bambina, si è esibito invece in “Toreador” dalla Carmen di Bizet, l’ex Videolina Saba ha parlato di Bach, fede, dei trascorsi da giocatrice di basket e del presente da compagna del ministro Luigi Di Maio, mentre Carta, già generale della Guardia di Finanza, ha spiegato degli anni in uniforme in cui ha visto cambiare il mondo.

Infine, il premio speciale per la comunicazione “Olimpia Matacena”, andato a Federico Palmaroli, autore delle celebri “Frasi di Osho” considerate oggi la massima espressione della satira politica in Italia.