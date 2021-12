Il naufragio della Dinamo  

bc Prometey 89

Dinamo Sassari 56

Prometey : Dowe 15 (3/6, 2/4, 10 r.), Evans 10 (5/6, 7 r.), Lukashov 5 (1/2, 1/3, 1 r.), Belikov 4 (2/5, 2 r.), Sydorov 7 (2/4, 1/4, 2 r.), Harrison 17 (3/6, 3/4, 1 r.), Bilan 7 (3/9, 7 r.), Mishula ne, Lypovyy 8 (1/1, 2/4, 3 r.), Kennedy 16 (4/6, 2/2, 11 r.), Perov. All. Ginzburg.

Sassari : Robinson 5 (1/4, 0/3, 2 r.), Treier 3 1/2, 0/1, 1 r.), Burnell 12 (4/6, 0/2, 4 r.), Bendzius 9 (2/6, 1/4, 7 r.), Battle 6 (0/2, 1/2), Logan 9 (3/5, 0/4), Kruslin 3 (1/4, 0/1, 1 r.), Gandini ne, Devecchi ( 1 r.), Chessa ne, Mekowulu 10 (2/5, 1/1, 5 r.), Diop (0/1, 1 r.). All. Bucchi.

Arbitri : Y. Ylmaz (Tur), Jevtovic (Ser) e Z. Ylmaz (Tur).

Parziali : 27-15; 45-32; 65-41.

Note . Tiri liberi: Prometey 8/12; Sassari 19/28. Percentuali di tiro: Prometey 35/66 (11/21 da tre, ro 12 rd 32); Sassari 17/53 (3/18 da tre, ro 6 rd 20).

Sassari dice -33. Il contrario della salute. È una squadra tornata molle e confusionaria quella che in Ucraina esce con le ossa rotte dalla coppa europea: il Prometey vince 89-56. Eliminazione matematica. Altro che vincere e recuperare il -8 dell'andata, la prova europea ha contraddetto tutti i segnali positivi emersi contro la Virtus Bologna. Molle in difesa, senza neppure falli. Surclassata dal terzetto Dowe-Harrison-Kenned che oltre a segnare da tre e in penetrazione (48 punti) ha preso 28 rimbalzi, più di tutto il Banco messo insieme. Ha toppato Robinson dopo l'ottimo esordio, appare in grande difficoltà Logan che ha ritoccato il tabellino a gara ormai conclusa, ha litigato col ferro Kruslin. Sotto canestro Bendzius ha provato a dare una mano a Mekowulu, visto che le altre ali e lunghi hanno prodotto pochino. Ah, sì, mancava Gentile, ma non è certo una scusante. Giova ripeterlo: questa Dinamo può pensare solo alla salvezza. E non sarà neppure agevole, perché la mentalità di diversi giocatori non è da battaglia. Per il coach Piero Bucchi tanto lavoro anche mentale su un gruppo che appare sfiduciato.

Cenni di cronaca

Pronti, via e le guardie ucraine iniziano il bombardamento: 6/7 da tre con Harrison già in doppia cifra ed è già -12 dopo un quarto. La Dinamo ha qualche buona difesa con palloni recuperati, ma non riesce a reagire, prova anche un po' di zona, però gioca con poca energia e cattiveria. Il Prometey dilaga: 44-23. Negli ultimi 100” del primo tempo un lampo: 9-0 completato dalla tripla sulla sirena di Bendzius. Si va al riposo sul 45-32 e l'impressione che la partita possa riaprirsi. Invece no. Dopo l'intervallo la Dinamo si fa mettere i piedi in testa e subisce un break di 14-2 che la fa sprofondare a -25. È il 25', ma il match è finito e coach Bucchi non riesce a scuotere i suoi.

