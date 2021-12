Il Natale riaccende gli acquisti 

C’è voglia di ripresa, la gente ritorna sulle vie dello shopping ma dicembre non sarà il mese del boom di acquisti. È questa la percezione di commercianti e associazioni di categoria in Sardegna: ci si sforza di essere ottimisti, si addobbano i negozi per le festività e si riprende il dialogo con i clienti dopo un 2020 disastroso, blindato dalla pandemia e dal lockdown proprio sotto Natale. Segnali di fiducia arrivano dai numeri che sono incoraggianti, seppure contenuti, sul fronte dei consumi. L’osservatorio di Confesercenti certifica un aumento, rispetto al 2019, di circa il 10% della spesa pro capite nel Mezzogiorno per le festività natalizie e un incremento, intorno al 13% degli introiti per le attività commerciali di Campania, Calabria, Sicilia, Abruzzo, Puglia, Basilicata e Sardegna. E sono proprio i sardi, subito dopo gli abruzzesi (primi in classifica con una spesa pro capite di 323 euro), a mostrare una propensione maggiore all’acquisto con i loro 308 euro (285 nel 2019).

Confartigianato

Le scelte ricadono sui consumi alimentari che in queste festività porteranno in dote nell’Isola 634 milioni di euro, nonostante la crisi delle materie prime che sta condizionando fortemente le produzioni. Il calcolo è di Confartigianato Sardegna: 422 saranno spesi per alimentari e bevande, 212 per altri prodotti e servizi tipici delle festività, 81 in più rispetto al consumo medio mensile, contro i 378 milioni di euro registrati nello scorso anno. A livello provinciale in questo mese, 195 milioni verranno spesi nell’area Sassari-Gallura, 168 in quella di Cagliari, 131 Sud Sardegna, 81 a Nuoro e 59 a Oristano. Tutto è pronto per non tradire le aspettative degli artigiani (20mila addetti). Da qui l’appello di Confartigianato: «Acquistare i prodotti sardi perché sono buoni, belli e creano valore economico, culturale e sociale».

I commercianti

«La ripresa c’è e lo scontrino medio è aumentato», riconosce Paolo Angius (Strada Facendo di Cagliari). «Speriamo su un Natale di ripresa, anche grazie agli investimenti fatti sull’e-commerce che, nel mio caso, si sta rivelando un servizio molto gradito per i regali». È presto per avere un riscontro, «ma c’è voglia di Natale», sintetizza Roberto Bolognese (Confcommercio), «noi siamo fiduciosi, vediamo una leggera spinta sui consumi, ma non paga incastrare il Natale tra Black Friday e saldi di gennaio. Vedremo, le tredicesime sono in arrivo». Quest’anno, secondo le associazioni, nella mensilità natalizia ci saranno 360 milioni in più rispetto allo scorso dicembre: un’iniezione di denaro che dovrebbe generare acquisti per 21 miliardi di euro fino alla fine delle feste. Davide Marcello (Crel Sardegna) non è molto ottimista: «Domina ancora la paura del futuro, e l’8 dicembre ne abbiamo avuto la prova».