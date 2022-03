Il Museo giudicale riprende vita 

Il progetto prevede la collocazione a palazzo Arcais dei reperti più importanti del periodo giudicale. Tra questi il retablo della Madonna degli Angeli che adesso si trova al primo piano dell’Antiquarium, alcuni sigilli bizantini e altro materiale dell’Età giudicale. Al piano terra è prevista anche l’esposizione di due imbarcazioni del periodo giudicale ritrovate negli scavi al porto antico di Olbia. Il palazzo Arcais è stato definito da Momo Zucca, direttore dell’Antiquarium arborense e componente del Comitato scientifico «eccezionale, ma chiuso da tanti anni forse necessita di altri lavori e un aggiornamento del piano per la sicurezza». E non poteva che essere così visto che, salvo brevi periodi per mostre e per ospitare qualche ufficio dell’Amministrazione provinciale, proprietaria dell’immobile, il palazzo è chiuso da almeno trent’anni. Esattamente da quando l’allora presidente dalla Provincia Cenzo Loy l’acquistò per 600 milioni di vecchie lire dai proprietari.

«Siamo finalmente ripartiti», precisa l’assessore alla cultura Massimiliano Sanna. La commissione tecnico-scientifica di cui fanno parte i comuni di Oristano e Sanluri, la Provincia di Oristano, il Ministero e la Sovraintendenza, sta funzionando «speditamente per definire la parte tecnica scientifica, preparatoria all’apertura», precisa ancora. Certo di intoppi ce ne sono stati, a iniziare dal fallimento dell’Ati incaricata dalla Regione di progettare l’apertura dei due musei. Solo in parte il tempo perso è stato ammortizzato con il recupero di una parte del lavoro che nel suo complesso attende il completamento.

Con la Giunta regionale del presidente Renato Soru, luglio 2005, nasceva il Museo della Sardegna Giudicale con sede a Oristano, palazzo Arcais, dove ospitare i reperti di quel periodo e Sanluri, ex Monte Granatico, per le testimonianze delle battaglie giudicali. Un progetto “strategico per lo sviluppo turistico e quindi economico del territorio”. Sì ma quando? Sono passati anni e puntualmente l’apertura viene rimandata e così sarà anche in questo 2022

L’ottimismo

Le opere

I fondi

La buona notizia è che la Regione ha confermato lo stanziamento di 3 milioni di euro per palazzo Arcais e l’ex Monte Granatico di Sanluri finalizzato all’allestimento del percorso museale, al restauro dei beni culturali già in corso al centro di Li Punti e trasferimento dei reperti. L’accordo controfirmato dalla Regione stabilisce anche la selezione di 8 archeologi qualificati per la ricerca e selezione di sei beni e 2 restauratori.

