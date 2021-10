Il Muravera vince sempre: è al terzo posto 

Muravera 4

Cynthialbalonga 2

Muravera (4-2-3-1) : Guarnieri, Loi, Vignati, Moi, Cadau (46’ st Saba), Arvia, Nurchi (36’ st Mereu), Mancosu (40’ st Origlio), Grella, Del Gaudio (50’ st Piroddi), Mattia Floris (24’ st Rossi). In panchina Maurizio Floris, Cicatiello, Massoni, Rossi, Moran. Allenatore Loi.

Cynthialbalonga (4-4-2) : Santilli, Santoni (18’ st Barbarossa), Pompei, Gagliardini, Sevieri, Colacicchi, Demutiis (1’ st Manzo), Luciani (9’ st Allegra), Alessandro, D’Agostino, Roberti. In panchina Tocci, Esposito, Benhalima, Di Emma, Tortolano, Angelilli. Allenatore Scudieri.

Arbitro : Petraglione di Termoli.

Reti : 15’ pt Mancosu, 28’ pt Cadau, 29’ pt D’Agostino, 21’ st Nurchi, 41’ st Piroddi, 49’ st Roberti.

Note : ammoniti Cadau, Floris, Luciani; angoli 7-1 per il Cynthia. Recupero 0’ pt-5’ st.

Muravera. Terza vittoria di fila per il Muravera di Francesco Loi che si riprende anche la terza posizione della classifica condivisa con la Nuova Florida. Vittima di turno di Mancosu e compagni, il Cynthialbalonga, formazione che, nonostante la classifica (ultima con un punto), si conferma di gran valore. È stato un Muravera spietato e concreto ad avere la meglio sui laziali. Con le due squadre che hanno offerto interessanti trame di gioco esaltando il pubblico presente. Continuano a segnare Mancosu e Nurchi. Ieri prima rete per Cadau e per il giovane Piroddi, sempre più protagonista. In avvio, ospiti subito pericolosi col capitano D’Agostino, Guarnieri è attento e non si fa sorprendere. Al 4’ immediata la risposta del Muravera con Nurchi che s’invola sulla sinistra, si accentra e calcia, Santilli respinge. Al 6’ punizione dalla distanza di Mattia Floris, palla di poco a lato. Al 12’ il direttore di gara annulla una rete di Mancosu per fuorigioco. Inutili le proteste del Muravera. Al 15’ i padroni di casa sbloccano il risultato con Mancosu che sfrutta un’uscita errata di Santilli. Al 17’ ancora Guarnieri sugli scudi, il numero para una conclusione di D’Alessandro. Al 23’ sono gli uomini di Loi ad andare vicini al raddoppio con l’imprendibile Nurchi che calcia sul secondo palo, Santillli vola e respinge. È il preludio al gol che arriva al 28’ Nurchi apre per Cadau che da posizione defilata trafigge il portiere ospite. Sessanta secondi dopo la Cynthialbalonga riapre il match con D’Agostino.

Secondo tempo

Nella ripresa, all’8’ Roberti, ben servito da Luciani, non trova lo specchio. Ci riprova poco più tardi lo stesso Roberti ma Guarnieri è attento. Al 21’ il Muravera mette in cassaforte i tre punti col solito Nurchi smarcato da Del Guadio. I laziali si riversano in avanti ma al 41’ segna ancora il Muravera: l’onnipresente Cadau serve Piroddi che con un preciso pallonetto batte l’incolpevole Santilli. In pieno recupero la rete di Roberti rende meno amara la sconfitta per la Cynthialbalonga. Finisce così con la squadra del Sarrabus che incassa tre punti pesantissimi in vista della supersfida con la capolista Giugliano di domenica.

