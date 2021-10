il Muravera non decolla  

Muravera 1

Ostia Mare 1

Muravera (4-3-1-2) : Maurizio Floris, L. Loi, Moi, Cadau (45’ st A. Rossi), Arvia (36’ st Saba), Mancosu, Mereu (38’ st Grella), Moran, Piroddi (22’ st Del Gaudio), Mattia Floris, Minerba (12’ st Garau). In panchina Guarnieri, Origlio, Cannella, Derbali. Allenatore Francesco Loi.

Ostia Mare (4-4-2) : Torvato, Vagnoni (41’ st Camarà), Lazzari, Orchi, Sbardella, Bianciardi (36’ st Vasco), Bertoldi, Sabelli, Cardillo, Mastropietro (19’ Lorusso), Ippoliti. In panchina Giori, Berardi, M. Rossi, Pellacani, Compagnoni, Matteoli. Allenatore Aldo Gardini.

Arbitro : Giovanni Agostoni di Milano.

Reti : 15’ pt Sabelli, 8’ st Mereu.

Note : ammoniti Moi, Mancosu, F. Loi, Orchi; angoli 6 a 4 per il Muravera; recupero 0’ pt e 5’ st.

Muravera. Primo pareggio stagionale per il Muravera. A bloccare i sarrebesi è stata l’ostica Ostia Mare al termine di una gara incerta sino alla fine. Una partita molto combattuta ben giocata dalla squadra di Loi, scesa in campo priva di diversi titolari. Tra gli assenti, il bomber Sergio Nurchi, pedina fondamentale nel gioco d’attacco dei locali. Assente anche Vignati, altro uomo cardine della difesa canarina. Sotto di una rete, Mancosu e compagni sono riusciti a raddrizzarla creando poi anche le palle gol per vincerla. Ma i laziali hanno ben difeso la loro porta, con la grinta e la determinazione di chi ha bisogno di punti.

La partita

Pronti via e Sabelli s’invola sulla fascia: palla al centro, deviazione aera di Bertoldi con la sfera di poco alta sopra la traversa. Immediata la risposta dei gialloblù: l’ottimo Mattia Floris recupera palla e crossa in mezzo, Piroddi non riesce a trovare la deviazione vincente. Al 9’ punizione di Mastropietro, Maurizio Floris respinge senza problemi. Sei minuti più tardi, l’Ostia passa: punizione del solito Mastropietro per Sabelli. La conclusione è imprendibile per Maurizio Floris. Alla mezz’ora Arbia smarca Mancosu che calcia dal limite, la palla sfiora la traversa. Poco dopo Muravera ancora vicino al pari: punizione di Mattia Floris, incornata di Mereu, la palla si dirige verso l’incrocio dei pali, Torvato vola. Al 34’ angolo di Mattia Floris, testa di Moi, palla che si perde di poco sul fondo. Allo scadere, punizione di Mattia Floris dalla destra, Mereu non trova la zampata del pari.

La ripresa

Al 5’ diagonale rasoterra di Bertoldi, Maurizio Floris si distende e respinge. Al 7’ punizione dello specialista Floris, Torvato respinge. All’ 8 arriva il meritato pareggio del Muravera: punizione di Arvia e deviazione aerea di Mereu, Torvato questa volta è battuto. Al 15’ Mastropietro libera all’interno dell’area Sabelli che calcia, Maurizio Floris si supera e respinge.

Al 25’ punizione di Bertoli, Floris libera l’area. Al 27’ corner di Mattia Floris, incornata di Moi, palla ancora fuori. Al 25’ Lorusso calcia al volo dal limite dell’area senza trovare lo specchio. Al 38’ Vagnoni con un diagonale colpisce l’esterno della rete. Finisce in parità: un punto che comunque consente al Muravera di agganciare la Torres in quinta posizione.

