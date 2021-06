Il Muravera  non abdica  alla lotta playoff 

Al Muravera non è riuscito l’aggancio ai playoff. Nel recupero di mercoledì scorso, la squadra di Francesco Loi è stata sconfitta dal Latina. Non deve comunque ingannare il risultato perché la prestazione, in particolare sino a poco prima del recupero del primo tempo, è stata positiva. Col gran rammarico del gol annullato al bomber Virdis sul risultato di zero a zero che avrebbe potuto cambiare il volto alla gara. Restano ora gli ultimi tre incontri da giocare. Si deciderà tutto in una settimana. Infatti si giocherà il 6, il 9 e il 13 giugno. I sarrabesi sono a tre punti dalla Nocerina e a quattro lunghezze dal Savona. Domenica prossima ospiteranno l’Insieme Formia, seguiranno i derby con Arzachena in trasferta e quello casalingo con la Torres. La Nocerina disputerà due gare lontano da casa. con Afragolese e Vis Artena, e in mezzo l’incontro col Latina in casa. Per il Savoia, Torres e Nuova Florida fuori casa e, nel turno infrasettimanale, il Nola in trasferta.

Segnali positivi

Dall’incontro col Latina sono comunque emersi segnali positivi. «Sapevamo di affrontare una grande squadra, costruita per vincere», dice il tecnico Loi. «Il risultato non racconta sicuramente quanto visto in campo. Abbiamo onorato l’impegno. Dispiace per la rete annullata a Virdis, apparsa regolare. Sicuramente staremo a parlare di un altro incontro. Il primo tempo è stato ben giocato, alla pari. Purtroppo nel recupero siamo stati sfortunati nel gol del vantaggio dei laziali e ingenui nell’occasione del raddoppio. E ad inizio ripresa», continua, «abbiamo anche avuto la palla per riaprire il discorso. Poi altre occasioni ma il portiere dei nerazzurri è stato bravo. Siamo comunque soddisfatti per aver espresso un buon calcio per buona parte della gara contro la seconda della classe».

Playoff

Per quanto riguarda i playoff il futuro non dipenderà soltanto dai risultati del Muravera. «Ci proveremo sino alla fine», chiude. «In ogni caso, indipendentemente dal risultato finale, poco cambierà sulla nostra stagione che è stata fantastica. La migliore nella storia del Muravera. Mettiamo sempre al primo posto il divertimento. Vedremo cosa riusciremo a fare in questo finale». Il presidente Stefano Boi si complimenta con staff tecnico e giocatori. «Ci siamo presentati a Latina senza timori e abbiamo fatto la nostra buona partita. Una prima frazione quasi perfetta che avremo potuto chiudere anche in vantaggio se il direttore di gara non avesse annullato la rete di Virdis. I due gol subiti nel recupero ci hanno un po' stordito. Davvero inaspettati in quel frangente. Devo però dire che come è iniziata la ripresa c’è stata subito la reazione ma in alcune circostanze la dea bendata ci ha girato le spalle. Guardiamo avanti. Ci giocheremo le nostre carte sino alla fine». Elogi anche dal direttore sportivo Sebastian Puddu: «La prestazione non mi è dispiaciuta per niente. Purtroppo gli episodi, determinanti in questo tipo di incontri, non sono stati favorevoli. Adesso abbiamo subito l’opportunità per riscattarci». Domenica a Muravera arriverà il Formia.

