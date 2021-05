Il Muravera è da urlo 

Muravera 2

Vis Artena 0

Muravera ( 4-3-1-2 ): Vandelli, Kujabi (16’ st Visconti), Loi, Geroni, Vignati, Legal, Cadau, Pani (39’ st Masia), Nurchi (45’ st Demartis), Pinna (48’ st Minerba), Virdis (43’ st Figos). In panchina Floris, Kadi, Fangwa, Zedda. Allenatore Loi.

Vis Artena (3-5-2) : Manni, Pompei, Cataldi (36’ st Rossi), Iozzi, Sabatini (1’ st Alonzi), Nohman, Taviani, Contucci, Cericola, Rizzo Pinna, Fleury (11’ pt Varano). In panchina Noce, Coni, Nannini, Mohorovic, Cucciari, Lo Porto. Allenatore Perrotti.

Arbitro : Vailati di Crema.

Reti : nel primo tempo 30’ Geroni; nel secondo tempo 37’ Legal.

Note : ammoniti Cataldi, Cericola, Varano, Rizzo, Nurchi; angoli 4 a 1 per il Muravera; recupero 1’ pt e 4’ st.

Muravera. Prova superlativa del Muravera che con una rete per tempo piega la Vis Artena, seconda della classe, e si avvicina alla zona playoff. La squadra di Francesco Loi, oramai acquisita la salvezza, può sognare. Con una gara da recuperare, è sesta con quattro punti di ritardo su Savoia e Nocerina, appaiate in quarta posizione.

I padroni di casa schierano col 4-3-1-2. In difesa, da destra, Cadau, Vignati, Legal e Loi. A protezione della difesa, Pani con interni Geroni e Kujabi. Vertice alto Pinna. Davanti Virdis e Nurchi. Ospiti col 3-5-2. In attacco Nohman e Taviani.

Vantaggio gialloblù

Nel primo tempo, al 3’ ospiti pericolosi: Taviani si presenta davanti a Vandelli e serve verso l’accorrente Nohman, Pani in scivolata anticipa l’attaccante. Al 13’ Pinna in slalom supera due avversari e calcia dal limite, il diagonale esce di un soffio alla destra di Manni. Al 29’ azione personale di Nurchi che calcia dalla lunetta dell’area, Lozzi devia in angolo. Sul corner (il primo della gara) battuto dalla sinistra da Pinna, semirovesciata di Kujabi, Manni non trattiene, sulla ribattuta Geroni insacca. Al 35’ cross di Pompei, Nohman devia di testa, palla fuori di poco. Ad inizio ripresa, Kujabi insidioso con una conclusione a fil di palo. All’11 bella conclusione di Alonzi fuori di poco. Al 29’ Cadau s’invola sulla corsia di destra e smarca Nurchi che manca il raddoppio per una questione di centimetri. Al 35’ Nurchi smarca Visconti che indisturbato in area va vicinissimo al raddoppio.

Raddoppio

È il preludio al gol che arriva centoventi secondi più tardi ancora su azione d’angolo: calcia Visconti dalla destra, deviazione aerea di Geroni sul primo palo, grande risposta di Manni che in tuffo respinge, la palla finisce sui piedi di Legal che spinge in rete. Al 43’ Nurchi colpisce il palo. Al 46’ Rossi sfiora il palo su cross di Pompei. Al 47’ Alonzi coglie la traversa.

Dopo gara

Grande soddisfazione a fine partita per il tecnico Francesco Loi. «Con questi tre punti abbiamo raggiunto la quota salvezza. Una vittoria meritata contro un avversario che non ha bisogno di presentazioni. Una grande gara, con tanta qualità. Nel primo tempo abbiamo creato tantissimo. Il vantaggio di una rete ci stava anche stretto. Nella ripresa siamo stati ordinati, creando altre palle gol e concedendo poco. Vittoria pesante».

