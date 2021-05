Il Muravera Ci crede 

Nocerina 1

Muravera 1

Nocerina (3-4-2-1) : Volzone, Rizzo, Morero, Donida; Fois (32’ st Esposito), Vecchione, Donnarumma (35’ st Petito), Saporito (6’ st Pisani); El Bakhtaoui (6' st Garofalo), Dammacco (23’ st Talamo), Diakitè. In panchina Castaldo, Sellitti, Improta, Martinelli. Allenatore Cavallaro (squalificato, in panchina Manciuria).

Muravera (4-4-2) : Vandelli, Cadau, Legal, Moi, L Loi, De Martis (44’ st Masia), Kujabi, Geroni (42’ st Nuvoli), Pinna (37’ st Mereu), Nurchi, Virdis (48’ st Figos). In panchina Floris, Vignati, Minerba, Visconti, Zedda. Allenatore Loi F. (squalificato, in panchina Carta).

Arbitro : Djurdievic di Trieste.

Reti : Moi 10’ pt (a), Geroni 38’ st.

Note : ammoniti Saporito, El Bakhtaoui, De Martis, Dammacco, Rizzo, Cadau, Vandelli, Figos. Recupero 2’ pt-6’ st.

Angri. Pareggio in rimonta, più che meritato e obiettivo play-off ancora alla portata. Il Muravera esce indenne dallo scontro diretto del Pasquale Novi di Angri, disputando una partita maiuscola. Un discreto spettacolo per le due compagini, guidate entrambe dalla tribuna dai rispettivi allenatori, fermati dal giudice sportivo.

La cronaca

Durante il riscaldamento, il Muravera perde Vignati, promuovendo l'esperto Moi dalla panchina.

Sul fronte opposto, out Impagliazzo, Cuomo, Katseris e Sorgente, con Diakite' in prima linea al rientro da squalifica. La Nocerina punge subito, ma divora una doppia chance ravvicinata

con El Bakhtaoui e Diakitè; poi al 10' Moi, nel tentativo di anticipare proprio Diakitè, insacca nella propria porta sul cross basso di Dammacco. Una volta in vantaggio, i padroni di casa lasciano gradualmente l’iniziativa al Muravera, che tuttavia non trova mai lo spunto giusto sotto porta. Kujabi ci prova due volte senza esito e Virdis non fa meglio, alzando una volta la mira e trovando Volzone a dire di no in un paio di ghiotte circostanze. Dove non arriva il portiere, ci pensa la traversa: De Martis disegna una traiettoria imparabile, ma la palla esce dopo aver scheggiato il sette.

Secondo tempo

Virdis non è in giornata e due ulteriori conferme arrivano nel primo quarto d’ora della ripresa. Lo imita Kujabi, prima di una doppia fiammata rossonera con Pisani. L'esterno offensivo scatta in contropiede, regge il duello col gigante Moi ma trova la pronta uscita di Vandelli. Al 29’ ancora Pisani pennella l’assist per il raddoppio di Diakitè, ma la bandierina del primo assistente vanifica l'esultanza dei padroni di casa. Dal possibile ko, il Muravera arriva alla gioia finale, passando però prima dal colpo di testa ravvicinato di Kujabi che manca il bersaglio grosso. Al 38', su fallo laterale, Garofalo si addormenta a centro area e Geroni rimette le cose in pari. «È stata una delle piu' belle partite che abbiamo disputato - è il pensiero di Antonio Carta, vice allenatore del Muravera -. L’obiettivo era provare a tenere il pallino del gioco. Il pari è giusto e lascia aperto uno spiraglio per sognare i play-off».

