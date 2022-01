Il multipiano è una discarica 

Il multipiano diventa il brutto anatroccolo. La struttura di 2.338 metri quadri resta fuori dal pacchetto di gestione annuale del servizio di sosta a pagamento. «Prima va sistemato», è la motivazione con cui la Giunta di Massimo Cannas ha escluso il nido in cemento armato dall’affidamento annuale (è prossima l’istruttoria) che anticipa il nuovo bando per l’aggiudicazione del nuovo appalto pluriennale. Nel mentre il multipiano, che ha una disponibilità di 85 aree di sosta, rischia di diventare una discarica e un sito buono per essere vandalizzato. L’eventualità è tutt’altro che remota: lo conferma la condizione a ridosso della maxi serranda d’ingresso dove gli incivili stanno abbandonando cumuli di rifiuti.

Spettacolo indecoroso

Oltre la serranda del multipiano s’intravedono elementi chiave dell’appalto dei parcheggi a pagamento. Cinque parcometri incolonnati, finiti in disuso dopo lo stop del servizio avvenuto il 5 novembre scorso. A pochi passi tutta la cartellonistica che il vecchio gestore, la Project Automation di Monza, ha ruotato nei vari punti del territorio comunale. All’esterno, al culmine della discesa, tra la griglia per la raccolta delle acque e la serranda, il ricettacolo della spazzatura. Soprattutto lattine e buste. C’è anche una confezione con il marchio di una nota azienda produttrice di gioielli che forse conteneva un regalo scartato in quei pressi. Sui muri laterali che aprono al varco sotterraneo i writers stanno iniziando le loro opere.

Il flop

Per ora, almeno fino alla sua sistemazione, il multipiano resta sbarrato. «La struttura del parcheggio interrato, resa funzionale con l’installazione di sistemi di automazione, custodia e messa in sicurezza, e con l’allaccio delle forniture elettrica e idrica non è stata utilizzata dalla cittadinanza, malgrado diverse campagne promozionali che prevedevano abbonamenti o riduzione dei costi». Così l’amministrazione mette in congelatore un’opera costata 1,2 milioni di euro. «È l’ennesimo fallimento dell’amministrazione che abbandona il centro di Tortolì al degrado. Il Consiglio è stato ancora una volta esautorato dalle scelte che incidono sugli aspetti principali della nostra comunità», ha detto il consigliere di opposizione, Marcello Ladu, 43 anni.