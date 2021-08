Il morto? Dimenticato all’obitorio 

Da tre mesi la sua tomba è una cella frigo dell’ospedale. È probabilmente morto solo e, dopo il decesso, continua a restare solo perché i parenti non gli hanno neppure organizzato il funerale e cercato uno spazio in cimitero per l’eterno riposo. E neppure la burocrazia degli enti pubblici è apparsa particolarmente celere nel cercare di dargli una degna sepoltura.

Abbandonato

Arriva da Calasetta, con diramazione al Sirai di Carbonia, una storia davvero triste: è quella di un uomo di 75 anni, deceduto a causa di una grave malattia lo scorso 26 maggio. Da allora, e sono quasi trascorsi tre mesi, la salma è all’interno di una delle apposite celle frigorifere del servizio mortuario, in attesa di un funerale sociale che solo di recente il Comune, superati problemi di bilancio, verifiche doverose e pratiche burocratiche, ha potuto finanziare e disporre. Si celebrerà nella chiesa di San Maurizio anche grazie a una raccolta di fondi - che integrano i 1500 euro stanziati dal Comune - di cui la parrocchia è stata protagonista dopo aver appurato che nessuno fra i familiari era disposto (o non sarebbe stato in grado?) a sostenere i costi delle esequie. Circostanza che tuttavia, anticipa il sindaco Claudia Mura, «verificheremo sino in fondo, e abbiamo pure riportato in delibera che potremmo rivalerci delle spese, perché non può valere il principio che se una famiglia nega un funerale a un congiunto debba automaticamente pensarci il Comune: dispiace dover sottolinea questo aspetto nell’ambito di un vicenda già triste così e inaccettabile».

La burocrazia

Dopo il decesso del paziente (percepiva una pensione sociale, era separato) la direzione dell’ospedale ha inviato una segnalazione al Comune e ai carabinieri notificando che, dal 26 maggi,o era presente nelle celle frigo una salma di cui nessuno aveva previsto il ritiro. «Comunicazione che ci è giunta il 22 di giugno», dice il sindaco. Benché in paese si sapesse del decesso (e difatti è partita una raccolta fondi), il Comune avrebbe tecnicamente preso in carico la questione solo allora. Ma poi sono trascorsi altri due mesi. «Il nostro Comune – spiega Claudia Mura – ha sempre garantito il funerale sociale alle famiglie che ne hanno avuto diritto: quando ci è giunta segnalazione le risorse non erano subito disponibili, servivano inoltre verifiche ed è stata necessaria una delibera di indirizzo, un impegno di spesa e una variazione di bilancio di 1.500 euro in cui dovevamo dare atto dell’integrazione grazie ai 500 euro della colletta». Il Comune non esclude di recuperare i 1.500 euro «se dovesse emergere che il funerale sociale non spettava». Le procedure si sono dilungate perché hanno contemplato anche l’individuazione dell’agenzia funebre. Giusto ieri (proprio nelle ore in cui il giornale cercava di chiarire la vicenda) si è venuto a sapere che la salma verrà ritirata la settimana prossima. Ma non c’è pace per il povero pensionato: avrà un loculo provvisorio.