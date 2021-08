Il mondo scommette sull’Italia 

Gli imprenditori stranieri scommettono nuovamente sull’Italia. I dati raccolti da Unioncamere fotografano un contesto vivace tornato ai livelli pre-pandemia. Assoluti protagonisti dei primi mesi del 2021 gli investitori provenienti dalla Romania, dall’Albania e dal Pakistan. Tra gennaio e giugno il bilancio tra le nuove imprese aperte da stranieri e quelle che hanno chiuso i battenti ha fatto registrare un saldo positivo di 16.197 unità, nettamente più elevato del corrispondente periodo del 2020 – fortemente influenzato dalle chiusure – ma anche del primo semestre del 2019, quando l'incremento netto delle imprese di stranieri fu di 10.205 unità.

I numeri

Nel complesso - con una quota ormai attestata al 10,5% del totale delle imprese - l’imprenditoria straniera rappresenta una parte significativa del tessuto imprenditoriale nazionale. In calo le imprese possedute da marocchini, cinesi, cingalesi e senegalesi.

La Sardegna, col suo 6,2% di imprese gestite da stranieri, è lontana dalla media nazionale. La regione con più imprenditori non italiani è la Toscana, col 14,4%. Percentuale fortemente influenzata dal distretto tessile di Prato, dove ad essere gestita da stranieri è quasi un’impresa su tre. Cagliari con il 7% ha un saldo leggermente superiore alla media dell’Isola. Situazione opposta a Oristano dove solo 4 imprese su 100 sono gestite da soggetti privi della cittadinanza.

Gli stranieri sono particolarmente presenti nel commercio, nelle costruzioni e nel tessile. La forma societaria prevalente è quella della impresa individuale: su 484.888 imprese hanno questa veste il 75,8% delle realtà. Sono comunque oltre 100.000 le società di capitali italiane in cui azioni o quote sono in mano ad immigrati.

«Contesto difficile»

Nando Faedda, presidente regionale di Confcommercio, non si sorprende del fatto che i numeri sardi siano lontani dalla media nazionale: «Il nostro contesto si conferma in forte difficoltà. Condizione che accomuna sia i sardi che gli stranieri. Inoltre, chi non è sardo deve essere fortemente motivato per impegnare risorse proprie sull’Isola. È comunque auspicabile che aumenti l’interesse degli stranieri, sarebbe sintomo di vivacità che oggi abbiamo difficoltà a registrare». Il numero uno dell’associazione di categoria elenca i comparti dell’economia sarda dove gli stranieri sono presenti: «Pur a livello marginale, contiamo imprese attive nel commercio, nell’edilizia e nei servizi. Specie nelle costruzioni vi è la tendenza a essere attivi su mansioni particolarmente pesanti che gli imprenditori sardi stanno abbandonando».

Per Faedda la presenza straniera si ritaglierà quote di mercato sempre più importanti nel primario: «In agricoltura abbiamo tanti stranieri che operano su tutta l’Isola. Molti di questi provengono dall’Est dell’Europa ed è facile prevedere che tanti scelgano di costituire società per fornire beni e servizi». Faedda invita la politica regionale a maggiore attenzione: «Servono risorse riservate ai sardi e ai residenti di lunga durata sull’Isola che decidono di fare impresa. Dobbiamo diventare più attrattivi».

