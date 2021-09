Il Mondiale dei “giovani” 

Ancora due giorni di attesa e poi, sabato mattina alle 7, prenderà il via il Campionato del Mondo Young Horses di endurance, riservato ai cavalli fino agli otto anni d’età. Una prima volta in assoluto per la Sardegna che mette sul piatto tutta l’esperienza del centro equestre Horse Country di Arborea, dove ormai da diversi anni si organizza il Sardegna Endurance Festival e dove è in programma il Mondiale al quale sono iscritti più di cinquanta binomi provenienti da tredici nazioni. I partecipanti sono già arrivati nelle scuderie di Arborea, anche quelli provenienti da più lontano come i ragazzi deli Emirati, i cui cavalli sono sbarcati da appositi aerei cargo all’aeroporto di Cagliari. Un trasferimento extra lusso per dei cavalli il cui valore è commisurato al trattamento subito in aereo, ovviamente di prima classe.

Il galoppo sul morbido

Ma gli appuntamenti con l’Endurance del Horse Country Resort non si limitano alla prova mondiale. Infatti, già da due giorni ad Arborea si sono ritrovati alcune centinaia di veterinari per partecipare ad una serie di convegni proprio sul cavallo atleta. Inoltre, domenica, come chiusura della nona edizione del Festival, sono in programma alcune prove internazionali di Endurance previste sulle diverse distanze dai 100 ai 140 chilometri. Prove alle quali sono iscritti alcuni dei più quotati cavalieri ed amazzoni di questa disciplina, come gli spagnoli ed i francesi che, insieme a quelli degli Emirati Arabi, sono ai vertici del ranking mondiale. Ma anche gli italiani, ed in particolare i sardi, si renderanno protagonisti nei tracciati disegnati attorno ad Arborea, passando per Terralba e sfiorando lo stagno di Marceddì. Per un percorso estremamente gradito dai cavalli che hanno la possibilità di galoppare su di un terreno morbido e, per buona parte, anche ombreggiato.

Le gare

L’Endurance è diventata ormai la seconda disciplina più praticata tra gli sport equestri, dopo il salto ostacoli. È una prova di resistenza con gare dai 30 km – riservate ai debuttanti – ai 160 km, da percorrere tutti in un unico giorno di gare. Esistono delle prove più lunghe, sino ai 240 km, ma da percorrere in due giornate. La salute del cavallo è alla base di questa spettacolare disciplina: infatti ogni gara è suddivisa in più tracciati, ognuno della distanza di circa 30 km, ed a conclusione di ognuno di questi, un team di veterinari specializzati fa un check accurato per controllare tutti i parametri del cavallo. E se uno solo di questi è fuori dai limiti, il cavaliere o l’amazzone deve dire addio alla competizione. E proprio per premiare colui che arriva al traguardo con il cavallo nelle migliori condizioni fisiche ed atletiche è stato creato l’ambito premio “best condition”.