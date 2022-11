Il mistero dell’ex deposito biciclette 

Cosa farà da grande l’ex deposito biciclette all’ingresso della Grande miniera di Serbariu? Difficile da dirsi, nonostante siano passati sette anni da quando si è deciso di riqualificarlo e ben tre amministrazioni succedutesi non siano riuscite, nonostante l'inaugurazione avvenuta oltre un anno fa, a portarlo a nuova vita con un’identità chiara.

La storia

A dirla tutta, sin dalla sua nascita, l’edificio posto all’ingresso della Grande Miniera ha avuto una vita dal destino incerto. Il responsabile del “Centro Italiano della Cultura del Carbone” Mauro Villani racconta la storia delle sue origini. «All’inizio dell’epopea mineraria di Serbariu l’edificio ha ospitato in maniera provvisoria la direzione mineraria, in attesa che venissero conclusi i lavori di realizzazione della sede ufficiale, quella che ospita oggi la Fabbrica del cinema. A trasferimento avvenuto lo stabile ha ospitato l’archivio della direzione per poi essere utilizzato come falegnameria e come calzoleria. Solo nella prima metà degli anni cinquanta ha assunto le funzioni per cui è ancora conosciuto oggi. Al suo interno c’erano circa 2.500 biciclette, con cui i minatori si recavano a lavoro: una parte nelle rastrelliere al centro della struttura, un’altra parte appese a dei ganci sulle pareti». Da lì in poi il deposito ha avuto una nuova crisi di identità che si tramanda fino ai giorni nostri. Agli inizi degli anni 70 l’edificio, infatti, subì come il resto della miniera l’effetto della chiusura ovvero l’abbandono.

I lavori

Negli anni 2000 si rimette finalmente mano alla miniera con un opera di riqualificazione importante, guidata dalle Giunte Cherchi, che la trasformano in polo culturale e possibile volano di nuovo sviluppo. Intorno al 2015 sembra arrivato il momento anche per l’ex deposito biciclette: «Abbiamo ottenuto dal Piano Sulcis un finanziamento di circa 1 milione e trecento mila euro – racconta il siindaco di allora Giuseppe Casti - Il progetto prevedeva la nascita di un nuovo incubatore d’impresa per dare nuove possibilità di sviluppo economico alla città». Negli anni successivi, con il progetto già approvato e il finanziamento già ottenuto, si sono conclusi i lavori. «Dopo la conclusione dell’opera, prolungatasi per via di un collaudo interminabile durato quasi due anni - commenta l’ex sindaca Paola Massida - l’ex deposito biciclette è stato riconsegnato alla città il 9 agosto 2021». Ad oggi però è ancora chiuso. L’attuale sindaco, Pietro Morittu, ha però le idee molto chiare: «Come da programma l’ex deposito diverrà un polo tecnologico e incubatore d’impresa. Abbiamo stipulato con la Regione un accordo per dotare la struttura di un’efficiente connettività per insediare delle imprese e delle attività innovative e siamo, inoltre, in attesa di poter utilizzare i fondi del Just Transition Fund. All’inizio del 2023 si svolgeranno dei laboratori di robotica educativa rivolti a tutte le scuole di ogni ordine e grado». Sarà la volta buona? L’ex deposito è abituato a aspettare.