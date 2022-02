Il mistero dell’asilo nido mai nato 

Le mamme e i papà che si rivolgono agli uffici di via Nazionale per chiedere informazioni si sentono dare sempre la stessa risposta: l’asilo comunale non c’è.

Manca un asilo nido comunale: Quartucciu, con i suoi quasi quattordicimila abitanti, non è una città a misura di bambino. Ancora oggi non esiste una struttura pubblica in grado di accogliere i bimbi dai 3 mesi ai tre anni e le famiglie sono private di un servizio essenziale per l’educazione dei propri figli.

Chi sceglie di costruire la propria vita a Quartucciu si trova periodicamente a dover fare i conti con un vecchio problema che viene affrontato ogni anno dai genitori che cercano un luogo sicuro dove lasciare i bambini durante le ore di lavoro. E così si trovano costretti a dover chiedere “ospitalità” nei centri limitrofi: Selargius, Quartu, Monserrato o addirittura Cagliari.

Il racconto

«Ho tre figli e con tutti ho avuto lo stesso problema: pensavo, però, che viste le numerose richieste e sollecitazioni avrebbero preso in considerazione l’idea di creare un nido a Quartucciu», afferma Camilla Loi, «io lavoro a Cagliari e quindi ho dovuto iscrivere i figli all’asilo provinciale del capoluogo, ma averlo vicino a casa sarebbe stato più comodo».

E il problema non verrà risolto, almeno a breve. «L’asilo nido comunale è sparito dal programma triennale delle opere pubbliche», rimarcano i consiglieri di minoranza Michela Vacca e Damiano Paolucci, «nessuno è stato in grado di giustificare la scelta che non ha solo riflessi politici ma anche erariali visto che l'incarico per la progettazione era stato già pagato».

Nella consiliatura guidata da Pierpaolo Fois gettarono le basi per la costruzione di una struttura che potesse eliminare questa carenza. Il Comune ha a disposizione un’area in via Mandas dove si sarebbe potuto realizzare e dove, invece, l’attuale amministrazione sta realizzando una piazza.

«Nella nostra città manca un asilo nido pubblico e i costi di quelli privati sono proibitivi per molte realtà familiari, non a caso, fin troppo spesso molte donne sono costrette a scegliere tra il lavoro e la maternità», sottolineano ancora Vacca e Paolucci.

L’unione

Diversi mesi fa, il consigliere di minoranza Cristian Mereu, aveva proposto al Consiglio di valutare un progetto a più mani con i paesi limitrofi per realizzare strutture intercomunali «capaci di abbattere così i costi di gestione». Proposta, però, caduta nel vuoto.

«Quando il Giunta era guidata da Pierpaolo Fois si fece uno studio di settore dal quale era emerso che ogni famiglia avrebbe dovuto pagare una retta di circa 600/700 euro al mese, cifre esorbitanti», replica il sindaco Pietro Pisu, «nessuno però all’epoca aveva presentato un progetto o un programma per realizzarlo, lì dove ora stiamo facendo una nuova area verde».

