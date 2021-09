Il mistero dell’agenda di Serventi 

La soluzione del mistero sulla morte di Fabio Serventi, scomparso da Perdaxius il 21 marzo 2020, passa dal ritrovamento della sua agenda: un piccolo libretto verde rovinato, dalle pagine apparentemente «umide» e sporche in alcune parti di «tracce rosse che sembravano di sangue». È la convinzione illustrata ieri ai giudici della Corte d’assise di Cagliari dagli avvocati Patrizio Rovelli e Fabrizio Rubiu, legali che assistono la famiglia del 24enne scomparso, nel processo contro il 35enne Andrea Pinna, ritenuto responsabile dal pm Rossana Allieri dell’omicidio premeditato e dell’occultamento del cadavere (mai trovato) di un ragazzo che, nella ricostruzione investigativa, sarebbe stato ucciso per un debito di droga quantificato in 5mila euro. «Siamo convinti che l’imputato sia solo una esecutore materiale» e che «non si sia sbarazzato» di quel libretto «perché doveva esibirlo come prova del lavoro eseguito».

Il passaggio

L’agendina era stata consegnata ai Carabinieri dallo stesso Pinna il 4 aprile 2020, ma da allora se ne sono perse le tracce. Restano alcune «foto» dove si vedono «segni biologici» e quelle macchie: elementi, come le impronte digitali, dai quali estrapolare «il Dna» e risalire a chi possa averlo maneggiato. Da qui l’annuncio di un esposto in Procura per indagare sui passaggi del “documento” che, alla fine, potrebbe essere in Tribunale. «Il 6 giugno 2020 ricevemmo l’ordine del pm Luca Forteleoni», allora titolare dell’inchiesta, «di portarlo a Carbonia per consegnarlo agli uomini della sezione di polizia giudiziaria», ha spiegato il maresciallo maggiore Alberto Palmacci. «Per me le macchie erano vernice».

Scomparsa e ricerche

Il comandante della stazione dei carabinieri di Narcao, che aveva seguito le indagini sulla scomparsa, ha testimoniato per oltre due ore davanti al presidente Giovanni Massidda (a latere la giudice Stefania Selis) e all’avvocata Teresa Camoglio, difensore di Pinna, spiegando genesi e sviluppo delle ricerche. L’allarme del padre Daniele Serventi arrivato il 23 marzo («non vedo mio figlio dal 21»), la perquisizione dell’abitazione del nonno Mario, dove viveva Fabio Serventi, il ritrovamento nella camera di «carte e bustine, una siringa vuota, 150 euro, 8 cartucce a pallini, un bilancino con tracce bianche, un biglietto con nomi e cifre», la scoperta che il ragazzo era uscito tra le 19 e le 19,15 prima di farsi la doccia. «In casa c’erano ancora i vestiti e le scarpe e mancavano le ciabatte, quindi l’assenza non doveva prolungarsi». Ancora oggi non si sa se sia salito su un’auto (il nonno ha parlato del rumore di un motore e di una portiera) o sulla sua Vespa viola, sparita in quei giorni e decisiva per arrivare a Pinna. Mario Serventi aveva ricevuto un video nel quale qualcuno la mostrava per venderla e a condurla era l’odierno imputato. «L’ho trovata la notte del 21 marzo 2020 a Serbariu», ha detto ieri Pinna. Era uscito con un amico per cercare droga ma aveva sbrodato e visto il motorino, recuperato la mattina dopo. Vero? Falso? Difficile da capire, l’imputato in precedenza aveva indicato il 24 marzo.