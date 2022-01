Il mistero della fontana senza più acqua 

Inaugurata a maggio del 1960, la fontana di piazza Rinascita venne poi sostituita da quella che ancora oggi si trova davanti al porticato. «Sappiamo che la fontana è ferma da diversi anni», conferma Emanuele Meloni, assessore ai Lavori pubblici, «sarebbe bellissimo poterla rivedere in funzione e, per questo motivo, ho chiesto agli uffici quali fossero state le problematiche che ne causarono lo stop. Le notizie che arrivano sono differenti: chi sostiene che sia un problema di poco conto legato ad un sistema elettrico, chi sostiene che ci fosse una perdita alla vasca interrata che generava prelievi importanti di acqua».

«Tenerla così è una tristezza», protesta Ornella Pintus, che dieci anni fa ha acquistato casa in via Roma, «quando con mio marito ci siamo trasferiti qui a Sestu la piazza era un gioiellino. Erano state sistemate delle essenze floreali e la fontana regalava degli zampilli colorati. Ora sembra tutto abbandonato». Quasi 25 anni fa piazza Rinascita era stata ripavimentata con uno sforzo economico ingente ed era stata anche rimessa a nuovo la fontana. L’assessore dell’epoca, Salvatore Pisu, aveva deciso di abbellire svariate piazze cittadine e aveva anche acquistato altre fontane, tutte poi devastate dai vandali. L’unica che ha resistito nel tempo era stata proprio quella di piazza Rinascita che, però, a causa di un problema di pendenze, era stata poi spenta perché l’acqua col maestrale fuoriusciva e restava stagnante causando anche rischi di scivolamento. Con l’amministrazione guidata dal sindaco Aldo Pili, poi, la fontana venne riattivata e funzionò circa sei anni, ma dal 2017 gli zampilli si sono definitivamente spenti.

Per oltre mezzo secolo è stato il simbolo della rinascita di Sestu dopo la devastazione, celebrata dall’allora sindaco Enrico Bullita dopo la tragica alluvione che nel 1946 causò nove morti. All’epoca, l’esondazione del Rio Matzeu spazzò via le case nel luogo dove poi venne realizzata la piazza. Ma da oltre cinque anni, la fontana in stile liberty di piazza Rinascita è spenta. Nemmeno una goccia d’acqua nella vasca e nessuno zampillo colorato ad abbellire lo spazio tra via Roma e via Giulio Cesare.

La protesta

L’impegno del Comune

Il problema

Insomma, al momento nessuno sa quale sia il guasto, ma il sospetto è che sia stata chiusa a causa delle perdite d’acqua alla vasca che facevano lievitare le bollette per il Comune. «Considerato il tempo trascorso e considerato la volontà di volerla riattivare», prosegue Meloni, «stiamo procedendo all’affidamento di incarico per la verifica dei danni, per poi proseguire con una quantificazione economica dell’importo necessario al ripristino» Anche la sindaca Paola Secci ha dato l’ok, anche perché per anni piazza Rinascita con la sua fontana sono stati uno dei principali luoghi di ritrovo dei cittadini. «Stiamo intervento su più problematiche del paese», conclude l’amministrazione, «una fontana attiva è da tanto tempo che non la si vede e speriamo presto di risentire il suono dell’acqua che fuoriesce». Purtroppo tutte le altre fontane sistemate dal Comune, da piazza Madre Teresa a piazza della Libertà, negli anni sono state distrutte dai vandali.

