Il mistero del rapinatore d’auto 

Caccia al bandito armato che ha rapinato una donna, facendosi consegnare l’auto, ma anche alla vettura che potrebbe essere usata per qualche altro reato. Indagini serrate dei carabinieri per far luce sul colpo avvenuto a Monserrato: una svolta sempre vicina anche se le ricerche del veicolo, fino a ieri sera, sono risultate vane. I militari, coordinati dal comandate della compagnia di Quartu, Michele Cerri, e dal maresciallo Pierpaolo Sabiu, della stazione di Monserrato, stanno seguendo alcune piste.

I timori

Oltre alla vittima della rapina sono state sentite altre persone che si trovavano nella zona del colpo. I carabinieri stanno cercando di capire a cosa possa servire l’auto: questo è l’elemento inquietante della vicenda perché si teme che possa essere commesso qualche altro reato anche più grave. I militari hanno setacciato le strade di Monserrato, Selargius e Pirri nella speranza di poter recuperare il mezzo. Scartata l’ipotesi che il colpo sia avvenuto per un furto o per recuperare momentanamente un’auto per uno spostamento improvviso.

La paura

Il grave episodio è accaduto alcuni giorni fa, alle sei del mattino. Una donna stava percorrendo una strada centrale di Monserrato, quando arrivata all’altezza di un incrocio ha dovuto rallentare perché si è trovata davanti uno sconosciuto con una pistola in mano. Chiaro il suo intento. Voleva solo l’auto. Ha fatto scendere la vittima, si è messo al volante e si è allontanato facendo perdere le sue tracce. Alla vittima non è rimasto altro da fare che chiamare il 112, con l’immediato arrivo di una pattuglia della stazione di Monserrato e dei colleghi del Nucleo radiomobile di Quartu, impegnati in un’altra parte dell’abitato in un servizio di prevenzione. La donna, ancora sotto choc e spaventata, ha spiegato cosa fosse accaduto, cercando di fornire qualche particolare sul malvivente, difficilmente riconoscibile perché con il volto coperto. Sono stati effettuati subito dei posti di blocco, ma del bandito e dell’auto nessuna traccia. E anche le ricerche successive non sono servite. Anche se le telecamere presenti nella zona potrebbero aver ripreso qualcosa di utile alle indagini.