Il mistero del quadro di Toulouse-Lautrec 

Un’opera del pittore francese ottocentesco Henri de Toulouse-Lautrec (forse) messa in vendita sul sito internet “Subito.it” al prezzo di 100mila euro. La proposta, inserita nei giorni scorsi, è saltata all’occhio non solo degli amanti dell’arte e di chi, magari saltuariamente, controlla pagine di quel tipo in cerca di affari, ma anche e soprattutto dei Carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale che ieri mattina hanno fatto visita all’abitazione del venditore, hanno verificato la presenza dell’opera, l’hanno sequestrata e hanno denunciato il presunto proprietario per contraffazione. L’obiettivo è capire da dove il quadro arrivi e se sia vero o un falso.

La visita a domicilio

L’uomo si chiama Massimo Mungianu, ha 48 anni, è di Cagliari ed è un artigiano restauratore. Quando ha aperto la porta della sua casa e gli uomini dell’Arma gli hanno spiegato il motivo per cui erano lì, ha sostenuto che il quadro fosse suo («l’ho comprato dal vecchio titolare, oggi morto») e garantito sulla sua autenticità. I militari, componenti di un reparto speciale dei Carabinieri che svolge l’attività di prevenzione e repressione a tutela del patrimonio culturale italiano, hanno comunque proceduto a prelevare e portare l’opera nella loro sede per sottoporla ad accertamenti specifici: sarà un esperto della Soprintendenza, che visionandola su uno schermo su richiesta degli investigatori ne aveva già messo in dubbio l’autenticità, a studiarla a fondo per verificare se sia vera o no e, di conseguenza, quale sia il reale valore. Intanto i militari ne controlleranno la provenienza per capire se davvero sia di Mungianu. Il dubbio principale è legato al canale di vendita (non una casa d’aste ufficiale e riconosciuta né un esperto d’arte ma un sito internet nel quale si pubblicano annunci di tipo variegato) e i precedenti del 48enne, in passato denunciato per ricettazione dagli stessi militari che gli avevano sequestrato una statua di Sant’Agostino spacciata per vera.

Nell’Ottocento

Mungianu ha affidato all’avvocato Gianluca Aste il compito di assisterlo e difenderlo, e adesso il legale dovrà prendere contatti con i carabinieri e il pm Andrea Vacca per capire come muoversi. L’opera portata via è una pittura a olio che riprende una dama. Toulouse-Lautrec, amico del pittore olandese Vincent Van Gogh, è stato uno degli artisti più noti di fine Ottocento e ha realizzato oltre 600 dipinti, 350 litografie e soprattutto decine manifesti che l’avevano reso celeberrimo e tra gli illustratori e disegnatori più richiesti di Parigi. È morto a soli 37 anni.

Armi e doppietta

Mungianu ha anche un precedente legato alla detenzione di armi: nel 2013 aveva patteggiato per essere stato trovato in possesso di sei cartucce e una doppietta calibro 12.

