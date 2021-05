Il mistero dei soldi persi nella fuga 

Per il pestaggio e il ferimento a pistolettate di un quarantenne, avvenuto l’altra mattina in un appartamento del quartiere di Barracca Manna, la rete tesa dalla squadra mobile resta ancora vuota. È caccia aperta ai due aggressori, fuggiti in modo rocambolesco tanto da perdere per strade, appena fuori dalla palazzina ocra di via Barracca Manna, una mazzetta di denaro con un consistente numero di banconote.

Gli investigatori della Squadra Mobile, al comando del dirigente Fabrizio Mustaro e del vice Davide Carboni, dopo aver ascoltato lunedì pomeriggio il ferito, Matteo Congiu, ancora sotto choc per l’accaduto (è stato prima bastonato violentemente e poi ferito ad una gamba da uno dei quattro colpi di pistola esplosi da uno degli aggressori e alle domande degli inquirenti avrebbe scelto la strada del silenzio non dando indizi utili alle indagini), anche ieri hanno sentito numerose persone, molte delle quali in qualche modo riconducibili al giro delle frequentazioni dell’appartamento di via Barracca Manna 116. In quella casa che avrebbe potuto trasformarsi nel palcoscenico di una tragedia se il proiettile non avesse solo sfiorato e non perforato l’arteria femorale.

La vicenda

Le domande fioccano sulle vere intenzioni dei due balordi che dopo aver malmenato Congiu tanto da costringerlo ad un ricovero in ortopedia gli hanno esploso contro i colpi di pistola. Volevano ucciderlo? Oppure - e questa sembra essere l’ipotesi più accreditata - avevano deciso di punirlo per uno sgarbo e fargli pagare chissà quale colpa gambizzandolo? Ancora: il raid è legato al mondo della droga oppure a quello della prostituzione. La mazzetta con cui i due aggressori sono fuggiti erano quattrini che il ferito avrebbe dovuto consegnare ai suoi aguzzini?

Sono tante le domande a cui gli investigatori della Mobile stanno cercando di rispondere. E forse, anche grazie alle tante persone ascoltate in queste ultime ore, il caso potrebbe anche chiudersi piuttosto in fretta. Non è detto che i due uomini arrivati in via Barracca Manna e poi fuggiti prima a piedi e poi su uno scooter parcheggiato poco lontano dalla casa, non siano già stati già individuati. Il cerchio, insomma, potrebbe chiudersi in fretta già nelle prossime ore.

L’ora di pranzo

L’orologio batte le 13,30 quando quattro colpi di pistola rompono la tranquillità di questa strada da sempre tranquilla, come avranno modo di descriverla ai cronisti i residenti. Poco prima, due persone con i volti travisati, uno dei quali armato di pistola, sono entrate nell’appartamento al piano terra della palazzina color ocra chiaro. Si sentono urla, schiamazzi. Ma pare che fossero la norma in quella casa da tempo presa in affitto da una donna. I vicini sentono però altro. Sentono i lamenti e l’irruenza del pestaggio. Congiu è sotto i colpi dei suo aggressori. Colpi che lo raggiungono al viso, al capo. Poi, improvvisamente, a parlare è l’arma. Uno, due, quattro esplosioni. La gamba destra è centrata in pieno. Pochi centimetri e sarebbe stata una tragedia.

L’attimo

La strada è deserta. Chi ha sentito le pistolettate ha paura, si rinchiude in casa. Qualcuno, probabilmente, riesce ad assistere agli attimi della fuga, alla corsa in strada delle due “ombre” trafelate. Dalle mani di un fuggiasco cadono le banconote. Tagli da cinquanta euro di una mazzetta disfatta durante la corsa verso lo scooter. Ora si attendono gli sviluppi dell’indagine della Mobile, coordinata dal sostituto procuratore Alessandro Pili. Per scrivere la verità su questa brutta vicenda.

Gli inquirenti hanno sentito ieri per tutta la giornata diverse persone che potrebbero avere collegamenti diretti con l’abitazione in cui si è verificata l’aggressione e la sparatoria