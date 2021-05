Il miracolo di Asia: una casa famiglia per bimbi come lei  

Una casa famiglia senza barriere architettoniche, per dare una seconda possibilità ai tanti bimbi speciali rimasti senza una mamma né un papà. L’iniziativa è di due giovani genitori selargini, Simona Cao e Michele Allodi, 41 e 44 anni, lei veterinaria e lui ingegnere, che pochi anni fa - dopo l’arrivo dei primi due figli - hanno deciso di adottare la piccola Asia, una bimba disabile originaria della Serbia. «Lei è adorabile e ci ha fatto capire quanto sia importante dare una famiglia a chi non l’ha mai avuta o non ce l’ha più», racconta la mamma selargina.

Il progetto

La “culla” per i bimbi da adottare sarà la loro stessa abitazione di via San Nicolò. Una casa campidanese nel cuore del centro storico di Selargius, dove è in corso uno studio tecnico per eliminare qualsiasi tipo di barriera architettonica che possa ostacolare la vita quotidiana dei futuri ospiti. «Ci sarà spazio per un massimo di cinque bambini», spiega Simona Cao, «così come prevede la normativa». Per ciascuno cameretta e un piano educativo e assistenziale personalizzato - oltre a colazione, pranzo, merenda e cena - ma anche attività ludiche e sportive. E soprattutto l’amore e le attenzioni che probabilmente questi bimbi non hanno mai avuto. «Parteciperanno all'organizzazione della vita in casa, e saranno da subito inclusi nel processo di responsabilizzazione e di educazione, partendo dai bisogni personali di base come la cura di sé stessi, degli spazi e dell’alimentazione», dice la donna. «La stessa preparazione dei pasti e il servizio a tavola sarà sempre un momento conviviale all'interno della famiglia». A disposizione ci saranno psicologi, educatori, e un mezzo di trasporto idoneo per consentire la partecipazione dei minori alla vita sociale e l'accesso ai servizi territoriali, educativi e riabilitativi. Inclusa anche l’assistenza sanitaria di base, compresi ricovero e visite specialistiche. Ma le porte saranno aperte anche per i bambini senza disabilità.

La missione

Una vera e propria famiglia che però dovrà essere momentanea. «La nostra missione è poter essere un punto di passaggio sicuro e accogliente prima di trovare dei genitori che vogliano prendersi cura di questi bimbi per tutta la vita». Minori che potranno arrivare da tutta Italia. «In questi casi non esistono confini regionali da rispettare, anche perché le difficoltà da affrontare sono tante, a partire dal numero davvero esiguo di coppie adottive disponibili ad accogliere bimbi con disabilità fisiche o intellettive».Un’iniziativa alla quale stanno lavorando da tempo con la loro cooperativa sociale Killia. «Tutto parte da un’esperienza personale, che ci ha aperto gli occhi su un mondo molto particolare e che ancora forse non tutti conoscono, quello dei bambini orfani con disabilità», dice la donna riferendosi all’arrivo della piccola Asia - adottata alcuni anni fa - che ha cambiato la loro vita.

La forza di Asia

Sguardo vispo e curioso, la bimba è arrivata a Selargius dopo un percorso di adozione fortemente voluto dalla famiglia. «È originaria della Serbia ma è nata a Roma, abbiamo deciso di prenderci cura di lei dopo che sono nati i primi due nostri figli. Una scelta mirata e consapevole: volevamo una bimba con disabilità, un’adozione che rifarei altre mille volte. Ha completato la nostra famiglia rendendola ancora più speciale, con la sua dolcezza, la sua semplicità, e la sua forza nonostante le difficoltà».Il progetto dovrebbe concretizzarsi il prossimo anno. «Spero che i lavori possano iniziare fra pochi mesi, per ora stiamo partecipando a diversi bandi che ci consentano di accedere a dei finanziamenti». Ma chiunque potrà dare il suo contributo con donazioni spontanee e il 5xmille, a sostegno della futura casa famiglia di via San Nicolò.

Nel cortile della casa famiglia ci sarà anche uno spazio dedicato alla pet therapy - aperto a tutti - con i cani coterapeuti. Gli stessi che la cooperativa Kiliia mette in campo da anni nelle scuole e nelle strutture per anziani