Il mio sogno azzurro 

Una vita nel ciclismo, una settimana in azzurro. Daniela Carta, cagliaritana, 50 anni, quasi 40 tra le biciclette, è una delle più apprezzate figure tra gli staff del World Tour Le chiamano carer , sanno fare tutto, dai massaggi alla guida dei motor home e lei lo fa benissimo per la Ineos-Grenadiers, forse la miglior squadra del mondo. Nella Settimana Ciclistica Italiana, è stata “convocata” in Nazionale per occuparsi degli azzurri.

Professoressa… dobbiamo chiamarla così?

«In effetti lo sono, di educazione fisica. Con il rammarico di non potermi definire fisioterapista. Per come si è evoluta la mia vita avrei voluto studiare ancora dopo il diploma Isef, per avere quel titolo».

Carer suona meno bene.

«Ma è ciò che facciamo, prenderci cura non solo dei corridori, ma anche dello staff, dell’organizzazione. E la logistica: se non è perfetta poi vacilla anche il resto. Il massaggio è un terzo del lavoro. Guidare i mezzi, prendersene cura, preparare i rifornimenti. Chi non ha passione non resiste. È un continuo mettere da parte se stessi per gli altri. Ma se non mi tenessi in forma io stessa tutto sarebbe impossibile non devi vincere medaglie ma star bene fa la differenza».

Medaglie no, maglia azzurra sì: quando ha saputo della convocazione?

«Durante il Giro d’Italia, tappa di Verbania. Mi ha chiamato il mio compagno Claudio e mi ha detto di tenermi pronta. Mi sono sono emozionata moltissimo: sapere di essere in Sardegna ma non poterci essere faceva male. E questi sono i miei giorni di ferie...».

Perciò capisce il dispiacere di Fabio Aru?

«Lo capisco. Mi è dispiaciuto molto, anche perché all’inizio sapevo che ci sarebbe stata la Qhubeka. Mi avrebbe fatto piacere che ci fosse stato anche Fabio in nazionale, sarebbe stata un’occasione per lavorare insieme. Chissà prima o poi capiterà».

Conosceva gli azzurri?

«A Elia Viviani, col quale ho passato tanto tempo a Sky, sono molto affezionata e sua tifosa. E poi Ganna e soprattutto Moscon (che ho trattato durante tutto il Giro) perché sono Ineos. Alla fine si resta in contatto con i corridori con cui si lavora o si è lavorato. Ma è stato bello uscire dalla mia comfort zone e testarmi con altri corridori. Ha sempre paura di essere o meno accettata. Non in quanto donna, perché nel ciclismo non esiste il problema, ma sono comunque “mani nuove”. E pi ci sono i rifornimenti, ai quali teniamo particolarmente: la mia torta di riso, piacerà? Sì, quella fatta con i limoni di mia mamma è piaciuta».

Altre cose belle della settimana?

«Rivedere persone dopo moltissimi anni, e soprattutto è stata notare la disponibilità dei colleghi delle altre squadre. Abbiamo lavorato con strumenti un po’ ridotti rispetto a quelli di una squadra e vedere un collega che si mette a disposizione è stata la cosa che mi ha fatto sentire più fiera. Ho percepito il piacere che provavano nell’aiutare la Nazionale».

Aspetti negativi?

«Da sarda mi sono vergognata perché le strutture non erano adeguate né degne di una squadra ma neppure di un comune turista. Un’aria condizionata che non va, scarsa qualità del cibo, sciacquoni che non funzionano, formiche in camera: queste non sono cose che riguardano i capricci dei corridori. Soprattutto nella zona di Cagliari che ha ambizioni turistiche. Quando una squadra non cena in hotel ma va da un’altra parte è imbarazzante. Non so di chi sia la colpa, ma se tu accetti il prezzo devi garantire il miglior servizio».

In effetti le lamentele sono state parecchie.

«Alla “Coppi & Bartali”, che è organizzata proprio da Adriano Amici, chi va di una cosa può essere sicuro: che mangerà da Dio. Chiedete a chi è venuto qui come ha mangiato in certi hotel del Cagliaritano. Mi son sentita dire dalla responsabile di una struttura “Mi avete riempito l’hotel”, come se fosse un disturbo. Ma si può? Questo è un veicolo importante di promozione, non una seccatura. C’è qualche qualche richiesta in più ma è una sfida per l’hotel. Ho visto centinaia e centinaia di alberghi nel mio lavoro ma in certi momenti mi sono vergognata. Mi sono scusata con la Nazionale. La mia Sardegna non è, non può essere questa».

E quale è?

«Quella degli amici che con una semplice telefonata si sono messi a disposizione risolvendo un problema di trasporto, per esempio. E senza chiedere nulla in cambio».

Ne ha fatta di strada...

«Dai 11 a 17 le gare in bici, dai 18, per 17 anni, in Federazione a Cagliari con Salvatore Meloni. Tra i tanti che mi hanno aiutato voglio citare lui: mi ha insegnato la serietà, l’importanza di un lavoro fatto bene, è stato come un padre. E Claudio, che fa il mio stesso lavoro: senza di lui niente nella mia attività di oggi sarebbe possibile».

