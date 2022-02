«Il mio segreto? Non litigare mai» 

Quando la vedi la domanda nasce spontanea. “Come ha fatto ad arrivare a 102 anni con una memoria di ferro e il viso senza quasi nemmeno una ruga?”. E Giuseppina Ruggeri che domani soffierà sulle 102 candeline dubbi non ne ha nemmeno uno: «La cosa più importante è non litigare mai. Perché così vivi in pace, non ti viene il nervoso, e non ci rimette la salute. Io non ho mai litigato con nessuno nella mia vita». Detto questo però «ogni giorno a pranzo non nego che bevo anche un bicchierino di vino mischiato con l’acqua. Mio papà aveva una vigna e questa abitudine me la sono sempre portata dietro. Poi bisogna mangiare bene, carne arrosto, pesce e tanta frutta. E poi perché no? Ogni tanto anche un dolcetto».

I ricordi

Seduta nella poltrona della sua casa in centro storico, Giuseppina Ruggeri è uno scrigno di ricordi. Sono tutti impressi nella sua mente: «Anche se qualcosa me la dimentico sa? Io devo compiere 102 anni, non sembra vero. Ho superato e vissuto tante cose ma per fortuna sa conca già esti appostu ». A dire la verità ha anche un segreto per le rughe: «Ogni sera mi metto la crema. Adesso sono un po’ preoccupata per le mani che si stanno screpolando con il freddo ma, devo intervenire anche li». La sua gioventù, «è stata bellissima, sono stata fortunata».

Il marito e il lavoro

Nata e vissuta sempre a Quartu, si era sposata nel 1952 con Giovanni Pani. «Era troppo bravo, un pezzo di pane. Era un falegname, ci siamo conosciuti perché veniva a casa dei miei genitori a fare qualche lavoretto. Poi per la verità veniva anche se non doveva fare niente , con qualche scusa solo per vedermi».