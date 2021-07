«Il mio salone inagibile da 9 mesi» 

La sua è una delle poche attività che non è stata messa in ginocchio dal Covid. Qquando il lockdown è scattato, il suo salone era stato già chiuso a causa di un crollo nell’appartamento al piano superiore che l’ha reso inagibile. Quella che da nove mesi si trova suo malgrado ad affrontare Graziano Dessì, 55 anni parrucchiere, è una situazione kafkiana: dallo scorso settembre una parte del tetto dell’appartamento - pignorato e in mano al tribunale da tempo – che si trova sopra il suo negozio è venuta giù e il suo locale è stato giudicato non più sicuro da parte della polizia municipale.

Inagibile

«Faccio questo lavoro da trentadue anni, ma a causa di questa chiusura forzata ho ormai perso i miei clienti – racconta Graziano Dessì - , il locale in via Diaz che avevo acquistato dieci anni fa dopo tanti sacrifici è inagibile e non so quando potrò riprendere la mia attività. Quello dell’8 settembre del 2020 non è il primo crollo nell’appartamento che si trova proprio sopra il mio salone: due anni fa ero stato costretto a rinforzare i solai spendendo 4mila euro. La situazione è complicata: l’appartamento al piano superiore è sotto pignoramento, la lista dei creditori è lunga ma nessuno si presenta e l’asta continua ad essere rimandata. Per legge la sistemazione del tetto crollato spetterebbe proprio al vecchio proprietario che non ha alcuna intenzione di ripararlo: intanto i mesi passano e, a causa dell’inattività, la mia situazione economica si fa sempre più difficile».

I danni

I danni provocati dall’ultimo cedimento del tetto dell’immobile che si trova sopra il salone di Graziano Dessì ammontano a circa 10mila euro: il parrucchiere sarebbe addirittura disposto ad anticipare tale somma per i lavori, ma per ora il tribunale non ha accettato questa proposta. «Chiedo solo di poter riprendere a lavorare – dice Dessì - , ho fatto presente questa situazione anche in Comune, ma trattandosi di edifici privati possono fare ben poco: se non riottengo presto l’agibilità del locale rischio di non aprire mai più»”.

Ieri, intanto, il legale di Dessì, l’avvocato Stefano Casti, ha presentato in tribunale un ricorso cautelare urgente, in cui chiede che il suo assistito possa anticipare il denaro per riparare la parte di tetto crollata: «Se i creditori del proprietario dell’immobile finito all’asta continueranno a non farsi avanti, il tribunale dichiarerà non conveniente venderlo e, paradossalmente, il pignoramento sarà estinto: il mio cliente è ostaggio di questa situazione surreale, ci auguriamo di poter presto risolvere questa controversia, in modo che possa finalmente riaprire il suo salone».