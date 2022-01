«Il mio paese virtuale con 4000 iscritti» 

Se Edmond Haraucourt avesse incontrato il samassese Massimiliano Cocco forse non avrebbe mai scritto il verso, diventato un adagio popolare, “Partire è un po’ morire”. Campidanese doc ma trapiantato a Milano nel 2000, Cocco è il fondatore del gruppo facebook “Samassesi per il mondo” con cui tiene uniti i suoi compaesani residenti in ogni angolo del globo. Non un’iniziativa nostalgica, bensì un modo per tenere viva la memoria delle proprie radici e, allo stesso tempo, “vedere il mondo con occhi samassesi”, come precisa lo slogan del gruppo.

La partenza

Curiosità e ambizione lo hanno spinto nel 1996 a lasciare Samassi (dove aveva un lavoro) per trasferirsi prima a Genova e poi a Milano, dove si occupa di sicurezza informatica. Cinque anni fa, l’idea di riunire in un gruppo chi ha un legame con Samassi: non solo persone che vi sono cresciute, ma anche i loro discendenti che magari in Campidano non ci sono mai stati. «Mi scrivono da tutto il mondo», afferma. «Un ragazzo mi ha contattato dalla Germania dicendomi: “Mio nonno era di Samassi, ma io non ci sono mai stato. Sto scoprendo il paese grazie alle foto che pubblicate, sono molto felice di questo e prima o poi ci andrò”». È questa la forza del gruppo, che non solo resiste allo scorrere del tempo ma che cresce ogni giorno con nuovi iscritti (attualmente sono 4224) e che due anni fa è sbarcato anche su instagram, più seguito dai giovani.

Ricordi online

Il segreto di tanta vitalità? L’attenzione e l’impegno quotidiano, come spiega Cocco: «Il gruppo funziona perché tutti si sentono coinvolti, anche le persone meno avvezze alla tecnologia. Nel tempo, inoltre, sono nate delle rubriche più o meno fisse che aiutano a mantenere vivo l’interesse delle persone». Come #Sarragodu (il ricordo, accompagnato rigorosamente dal suo hashtag in sardo come per tutte le rubriche): un modo per ricordare la Samassi e i samassesi di un tempo. Ma la più curiosa è forse #ZiaElisabetta: «È nata da un’idea di Luigi Setzu, che da circa 60 anni vive in Inghilterra», spiega. «Ne è protagonista la regina, che fingiamo venga ogni giovedì al mercato di Samassi». È lo stesso Setzu a creare i fotomontaggi con Elisabetta II che racconta, in sardo, le sue incursioni nelle vie del paese. «Lo scopo è quello di promuovere Samassi», precisa Massimiliano.A queste iniziative si aggiungono i contest, le idee per valorizzare il paese d’origine e i gadget che i membri del gruppo indossano con orgoglio in giro per il pianeta. A conferma del desiderio di osservare il mondo con occhi samassesi e di portare le proprie radici ovunque.