«Il mio letto nella biglietteria dell’ex stadio»  

«Mi chiamo Giuseppe Orioni, ho 62 anni, ma per lo Stato italiano sono nessuno. Non so se l’ufficio anagrafe del Comune di Sanluri abbia cancellato il mio nome, di certo non ho dimora, né una carta d’identità, un codice fiscale e soprattutto non ho un medico che mi cura, sono a rischio contagio Covid-19, la Assl mi ha negato il vaccino». Senza lavoro, senza famiglia, senza casa, Orioni non può che ammettere di non aver un’identità, condannato a rimanere nel limbo dell’assistenzialismo puro nel quale la carità degli amici è l’unico sostegno.

Il racconto

«La mia - racconta Orioni - è una storia normale. Può succedere a chiunque, basta un semplice evento che abbiamo dovuto affrontare, un lutto, una malattia, la perdita del lavoro, oppure una separazione, il mio caso. Sposato, padre di due figli, improvvisamente le cose in famiglia non andavano per il verso giusto. Mi sono separato da mia moglie e da quel giorno un calvario: senza un tetto, sono diventato un clochard». Rannicchiato sulle panchine delle piazze, in angoli seminascosti delle piccole chiese, del convento, accanto alle macchinette delle bibite. «Da un paio di mesi, il mio rifugio è la biglietteria dell’ex campo sportivo San Martino. Una stanzetta che ho pulito per sistemare una rete e un materasso che mi sono stati regalati. Manca la luce eppure l’acqua. Riempio le bottiglie nelle fontane pubbliche e mi lavo in campagna».

Diritti negati

Il vero problema è che la legge lega la residenza a una serie di diritti fondamentali, primo tra tutti il diritto alla salute. «Vorrei curarmi, ma non ho il medico, avrei voluto vaccinarmi contro il coronavirus ma, essendo signor nessuno, non è stato possibile. Tutta colpa della residenza, senza la quale non mi viene rilasciata la carta d’identità, di conseguenza ho perso il diritto al lavoro. Il reddito di cittadinanza, i lavori socialmente utili e altre opere in cambio di un sostegno economico, mi escludono. Una cosa gravissima è che ho perso qualunque prestazione previdenziale. Persino il diritto di voto mi è negato». Tutt’altro che rassegnato aggiunge: «Lo Stato risolve tanti problemi: ci sarà uno spazio anche per il mio».