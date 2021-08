«Il mio Lanusei darà fastidio» 

Il Lanusei riprende oggi gli allenamenti a Ilbono, dopo tre giorni liberi: sabato nuova amichevole, con l'Idolo. Intanto, in vista del campionato, parla il nuovo allenatore Stefano Campolo.

Campolo, soddisfatto sin qui del precampionato?

«Sì, stiamo lavorando bene. Ho un gruppo di ragazzi che ha voglia e ascolta cosa chiedo a livello tecnico-tattico. Sono molto professionali: è un grande vantaggio».

C osa manca per vedere la squadra che ha in mente?

«Gli errori sono dettati dalla stanchezza, per i carichi dati dalle doppie sedute. I meccanismi non sono ancora del tutto oliati: c'è qualcosa da sistemare, ma è fisiologico. Impensabile non fare errori ora: le amichevoli servono proprio per capire l'approccio alle difficoltà».

A livello tattico il gruppo ha già compreso le sue idee?

«Nelle prime uscite ho visto errori e progressi, con spunti per migliorare e trovare l'equilibrio di squadra. Sono molto contento, poi per trovare la quadra servirà tempo».

Squadra quasi del tutto nuova. Quanti giocatori mancano?

«Vediamo centrocampo e difesa, però magari esce una sorpresa da qualche ragazzo: ecco perché le amichevoli valgono. Stiamo cercando di capire cosa serve al progetto, mettendo pure una buona base di giovani che ci aiuti durante la stagione».

Alcuni, come D'Alessandris e Vari, li ha già allenati.

«Con loro il processo di adattamento è per forza accelerato, conoscendoli già. Partono però alla pari degli altri, come valutazione: sono importanti, so i loro punti di forza e debolezza. Vogliamo costruire una squadra che, in ogni allenamento, abbia sana alternanza e competitività. Dobbiamo essere sempre convinti di poter dare fastidio a chiunque. Il programma è basato sui giovani, ragazzi con ambizioni come le ho io da allenatore. È il settimo anno in D per il Lanusei: ha dimostrato che con la programmazione si può lavorare bene, pur con un budget cauto. Proseguiamo su questa linea che ha dato risultati, poi le valutazioni si possono fare in corsa».

Ha avuto modo di conoscere Lanusei e l'Ogliastra?

«Mi sono trovato benissimo in questi primi giorni. Il paese e la società sono un'unica cosa, dovrà essere un punto di forza. Rappresentiamo Lanusei e dobbiamo alimentare l’entusiasmo, dando il massimo e onorando la passione dei tifosi».

