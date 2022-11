«Il mio impegno civile dopo la malattia» 

Cinque anni fa la vita di Michele Puddu, oggi trentunenne, è cambiata. Da un giorno all’altro il suo corpo ha smesso di muoversi: sclerosi multipla, la diagnosi. «Più che cambiata ho deciso di guardarla da un'altra prospettiva. E sono cambiate anche le priorità. In quegli anni vivevo in Irlanda, ma quando sono stato male sono tornato a casa, ora vivo con mia mamma».

«Se tutti facessimo la nostra parte non solo avremmo una città più pulita, ma un mondo migliore», racconta il giovane. «A me fa malissimo vedere anche solo una piccola carta per terra. Mi infastidisce è vero, ma mi rendo conto che siamo troppo distratti, diamo per scontato che il nostro pianeta digerisca tutto, invece, non è così e gli, ci stiamo facendo del male».

Dalla finestra della sua camera vede il monte dei Sette Fratelli la mattina, quando apre la finestra, Michele Puddu, respira a pieni polmoni e si ricorda quanto è fortunato nel vivere in Sardegna. E così per ringraziare la sua terra dei paesaggi e dell’aria che questa gratuitamente gli dona, ogni giorno si arma di pinze e sacchetti e va in giro per la città a raccogliere cartacce e rifiuti che trova per strada o nascosti tra i cespugli.

Faccio la mia parte

La vita che cambia

«Valido, non invalido»

È un ragazzo timido, quando pensa a quegli anni lo sguardo si intristisce e gli occhi diventano lucidi.

«Purtroppo è una malattia altalenante: oggi sei in forma e domani uno straccio, e questo ti condiziona anche nel lavoro. Ti vedono fragile e non ti rinnovano neanche il contratto. Così ho deciso di non arrendermi e donare qualcosa io agli altri, perché io so di essere valido, non invalido e non lo dico per me, ma per le persone che vivono o hanno vissuto la mia stessa situazione».

Umiltà, forza e grinta non gli mancano e, Michele, da una condizione di fragilità è riuscito a crearsi una mission.

Il bisogno di sentirsi utile

«Alla fine mi sono detto che non per forza devo essere pagato per essere utile alla comunità e così, dalla voglia di mettermi a disposizione degli altri, è nata quest’idea: stivali, pinze e sacchetti sono i miei secondi abiti. Farlo non mi pensa, anzi mi fa stare bene».

Un impegno quotidiano quello del trentunenne e poco importa se fuori dalla finestra ci sia il sole o la pioggia, lui ogni mattina deve, almeno per due ore, dedicarsi all’ambiente. Non è, neanche un caso che San Francesco e Santa Chiara siano i suoi esempi.

L’obbligo di fare qualcosa

«Amo incondizionatamente il nostro mondo. Qualcuno quando mi vede capita che mi dia del matto, altri mi chiedono come mai lo faccio, ma nei loro occhi leggo interesse e curiosità, altri ancora, invece, mi dicono che di queste cose dovrebbe occuparsene il Comune, ed è qui che sbagliano, perché ognuno di noi dovrebbe dare il proprio contributo. Lamentarsi è sempre molto facile, ma poi quando c’è da fare qualcosa tutti indietreggiano».

Sensibilizzazione

Ecco perché per Michele Puddu è importante sensibilizzare i più piccoli. «Sono loro il nostro futuro e possono davvero lavorare per un mondo migliore. Da un anno abbiamo, insieme ad altri amici creato un’associazione, Oikos, io sono il referente a Quartucciu».

«Con il Comune stiamo avviando le pratiche per trovare una sede e poi organizzare giornate di educazione ambientale e pulizia del territorio. Io qui sono uno, ma con la giusta comunicazione sono certo che domani saremo in tanti a prenderci cura della nostra terra».

