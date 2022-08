«Il mio cuore nomade» Beppe Carletti per sempre 

Eccola qui la band più longeva d’Italia. Quasi sessanta anni dopo quel giorno che due ragazzini fondarono il gruppo, siamo ancora qui tutti ad ascoltarli. Quei due ragazzini erano Beppe Carletti e l’indimenticato Augusto Daolio che senza saperlo, stavano per segnare un’epoca: 82 album pubblicati e 15 milioni di dischi venduti sono un pezzo di storia della musica italiana e forse non c’è nessuno che almeno una volta non ha cantato a squarciagola “Dio è morto”, “Ho difeso il mio amore”, “Un pugno di sabbia”. Hanno segnato una generazione ma hanno influenzato anche le altre e adesso arrivano in Sardegna con un imperdibile tappa del loro tour “Solo esseri umani 2022”. L’appuntamento è per questa sera alle 21 all’Arena Nazzari di Cagliari per un concerto imperdibile targato La via del Collegio. E c’è da scommettere che il popolo nomade è già pronto ad accoglierli a braccia aperte. Di questa vita in musica parliamo con Beppe Carletti, 76 anni, storico tastierista e appunto co-fondatore del gruppo.

Quando nel 1963 con Augusto Daolio ha fondato la band, si sarebbe mai immaginato che avreste fatto la storia?

«Forse la storia è una parola grossa, ma di certo non ce lo aspettavamo tutto quello che è successo dopo. Augusto se n’è andato nel 1992 e mai dopo di lui avrei pensato di andare avanti altri 30 anni. I Nomadi hanno rappresentato un gruppo coerente con sè stesso senza sgarrare, e anche se in certi momenti dicevano che non eravamo di moda io ero contento, perché la moda passa, noi no».

Quasi 60 anni di musica e 15 milioni di dischi venduti. Che effetto fa?

«Sa che non ci penso? Tra l’altro non mi sembra neanche vero. Io ci ho sempre creduto, e ogni volta che si incideva un disco ho sempre pensato come Augusto l’avrebbe cantato e sono andato avanti così e credo di avare rispettato chi non c’è più».