«Il mio chiosco in riva al paradiso» 

«Vedete quella piccola insenatura sulla destra? È soltanto quella Porto Giunco, non la lunghissima distesa di sabbia bianca che oggi tutti chiamano così ma che in realtà è quella di Notteri». Parola di Gianni Pusceddu, 68 anni, il primo ad aver aperto un chiosco in quest’angolo di paradiso e ad averlo chiamato, appunto, Notteri.

Il pioniere

Erano i primi anni novanta e gli ombrelloni allora – agosto escluso - si contavano sulle dita di una mano. «Non ero così tanto sicuro neanche io di aprire un chiosco a Notteri - racconta Pusceddu – Per una vita avevo lavorato nei treni, reparto amministrativo. Per cambiare e dare anche una prospettiva alla mia famiglia, stavo pensando di aprire un punto ristoro in montagna, in località Minni Minni dove avevo la disponibilità di un terreno. Poi scelsi questa spiaggia: la mia fu la prima concessione balneare».

In spiaggia

L’inaugurazione nel 1995: 15 ombrelloni, 30 lettini e un chioschetto da due metri e venti centimetri per lato. Al lavoro Gianni, il fratello Mario (scomparso alcuni anni fa) e la moglie Tiziana. Per i clienti panini e bibite fresche. «Riuscivamo ad affittare tutti gli ombrelloni solo a Ferragosto. Adesso ne ho 53 a sono già tutti prenotati, ad agosto cioè non ho un posto libero».

Venticinque anni sotto la torre di Porto Giunco, sempre con la massima attenzione nei confronti dell’ambiente: «Sono stato uno dei primi assieme all’ex sindaco di Villasimius Tore Sanna – aggiunge – a lottare per l’istituzione dell’Area Marina Protetta. In quel tempo ero un amministratore comunale, tra una cosa e l’altra sono rimasto nella squadra del sindaco Tore Sanna per quindici anni. Abbiamo avuto ragione sul parco marino anche se c’è ancora molto da fare».

Il gioiello

Da ex amministratore comunale Pusceddu promuove il paese: «I servizi – dice – tutto sommato funzionano, il territorio è attrezzato e le spiagge sono decorose. Poi certo, possiamo migliorare. La stagione dovrebbe partire almeno ad aprile».

Tore Sanna, ex sindaco e attuale consigliere di minoranza a Villasimius, ha da sempre apprezzato l’impegno e la generosità di Gianni Pusceddu: «Sono sempre piuttosto critico – confessa Sanna – su come vengono gestite le concessioni. Ecco, se tutti fossero come Gianni Pusceddu, questo problema non esisterebbe, è una persona che mette davvero al primo posto l’ambiente. Uno dei pochi che si attiene scrupolosamente alle norme».

Al lavoro

Dieci oggi i dipendenti dello stabilimento «e tutti devono saper parlare almeno l’inglese». Tra i clienti, infatti, ci sono molti stranieri «in particolare svizzeri e tedeschi a maggio, giugno e ottobre». Pusceddu racconta loro la storia di Villasimius e spiega che Cala Giunco è una piccola insenatura dove un tempo c’era una banchina utilizzata dai pescatori e che tutto il resto, spiaggia e stagno, è Notteri.

