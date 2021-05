«Il mio castello non è in vendita» 

«Il castello di Sanluri non è in vendita»: il conte Nino Villasanta si oppone alla cessione al Comune della fortezza giudicale Eleonora d’Arborea. Nessuna apertura per la soluzione prospettata dal fratello Emanuele che aveva esteso l’invito all’amministrazione a «sedersi ad un tavolo e discuterne». Le motivazioni alla base di un no forte e deciso da parte del conte Nino «risiedono nel fatto che tale ipotesi non è mai stata paventata fra me, comproprietario insieme a mio fratello più piccolo e ai miei cugini, i conti Lorenzo e Paolo», ma ancora di più per una questione affettiva legata «al sacrificio della famiglia per proteggere il monumento».

La storia

«Il Castello – ricorda il conte Nino – fu acquistato nel 1920 dal generale conte Nino Salvatore Villasanta che ha provveduto ai primi restauri, proseguiti da mio padre Alberto e dal fratello Emanuele. In tanti anni, la nostra famiglia ha sempre dedicato risorse proprie all’edificio, riuscendo non solo a scongiurarne il crollo, come per gli altri 87 castelli della Sardegna, ma anche ad aumentarne prestigio e decoro con i musei, apprezzati dai visitatori».

Un secolo di storia familiare che ora il conte non ha alcuna intenzione di cancellare, cedendo il bene al pubblico. «Faccio mea culpa, dovrei essere più presente a Sanluri, dove è rimasto mio fratello. Solo l’idea di liberarmi di un bene ereditato dai miei cari, mi fa soffrire. Lo stesso sentimento lo colgo nei miei figli che mi hanno chiesto di non vendere: papà non farlo». E al momento il conte non ha alcuna intenzione di dare seguito all’apertura prospettata dal fratello comproprietario. «È evidente il profondo legame affettivo che lega noi quattro eredi Villasanta al castello di famiglia. L’impegno è proseguire nel solco della tradizione al fine di tutelare il patrimonio storico, migliorarlo e tramandarlo ai nostri figli».

La gestione

Da circa 10 anni, la gestione pubblico-privata della struttura, tramite un accordo col Comune, ha consentito l’ampliamento di giorni e orari di visite, 7 giorni su 7. «Il contratto scade il 30 giugno e l’eventuale rinnovo sarà condizionato a una revisione delle condizioni. Auspichiamo che il Comune riesca a reperire risorse adeguate per poterlo rinnovare: le spese da sostenere sono tante, in aumento con la presenze quotidiane», sottolinea il conte.

«Non capisco i motivi dell’agitazione dei Villasanta. Chiedono una revisione del contratto. Vedremo – sbotta il sindaco Alberto Urpi –. È giusto ricordare che il Comune ha investito tanti soldi: 40 mila euro per l’illuminazione esterna del monumento, 15 mila per la pubblicità, 3 mila di affitto in più per ricompensare l’utilizzo dei locali per manifestazioni extra». Il timore del primo cittadino «è che il mancato rinnovo del contratto possa far perdere 8 posti di lavoro, pagati co un contributo della Regione di 120 mila euro. Fra questi, per 8 anni c’è stato lo stipendio del conte Emanuele».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Il contratto per la gestione scade il 30 giugno e il conte Nino Villasanta auspica che il Comune abbia risorse sufficienti per rinnovarlo. Ma il sindaco Urpi sbotta: «È giusto ricordare che il Comune ha investito tanti soldi: 40 mila euro per l’illuminazione esterna, 15 mila per la pubblicità, 3 mila di affitto. Il mancato rinnovo potrebbe far perdere 8 posti di lavoro. Fra questi, per 8 anni c’è stato lo stipendio del conte Emanuele».