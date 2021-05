Il Milan schiaccia la Juve 

Juventus 0

Milan 3

Juventus (4-4-2) : Szczesny 6.5; Cuadrado 5.5, De Ligt 5.5, Chiellini 5, Alex Sandro 4.5; McKennie 5.5, Bentancur 4.5 (26’ st Kulusevski 5.5), Rabiot 6, Chiesa 5 (36’ st Dybala sv); Morata 5.5, Ronaldo 4.5. In panchina: Buffon, Pinsoglio, Bonucci, Danilo, Demiral, Arthur, Ramsey, Bernardeschi. Allenatore Pirlo 5.

Milan (4-2-3-1) : G. Donnarumma 6; Calabria 6.5, Kjaer 6.5, Tomori 7, Theo Hernandez 6.5; Kessie 5.5, Bennacer 6 (37' st Meite sv); Saelemaekers 6 (37’ Dalot sv), Brahim Diaz 7 (25’ st Krunic 6), Calhanoglu 6; Ibrahimovic 5.5 (20’ st Rebic 7). In panchina: Tatarusanu, Gabbia, Kalulu, Romagnoli, Tonali, Hauge, Leao, Mandzukic. Allenatore Pioli 7.

Arbitro : Valeri di Roma 5.5.

Reti : 46’ pt Brahim Diaz; 32’ st Rebic, 36’ st Tomori.

Note : al 12’ st Szczesny para un rigore calciato da Kessie. Ammoniti: Chiesa, Chiellini, Brahim Diaz, Saelemaekers. Angoli: 8-2. Recupero: 4’; 4’.

Torino. La Juve vede nero, il Milan fa l’impresa: i rossoneri espugnano per la prima volta lo Stadium e lo fanno con un clamoroso 0-3. Diaz, Rebic e Tomori lanciano Pioli nella volata Champions, Pirlo scivola addirittura al quinto posto e sarebbe fuori. Pirlo ritrova Chiesa dopo tre partite ai box e lo rilancia titolare, sull'out di destra c'è McKennie e non Kulusevski. Morata vince il ballottaggio con Dybala, Chiellini quello con Bonucci. Pioli schiera il miglior Milan possibile: Ibrahimovic è supportato dai trequartisti Saelemaekers, Diaz e Calhanoglu, in difesa Tomori affianca Kjaer.

La partita

La Juve parte con il freno a mano tirato. Per vedere il primo tiro in porta bisogna aspettare il 21', quando Diaz non impensierisce Szczesny con una conclusione centrale. La sfida tra Ibra e CR7 non si accende. Tanto agonismo ma nessuna azione pericolosa, fino a quando si entra nel recupero: Calhanoglu pennella in mezzo una punizione e Szczesny smanaccia sui piedi di Diaz, il quale piazza il pallone sotto l'incrocio dei pali dopo un rimpallo con Cuadrado. La Juve reclama un fallo di mano, ma Valeri si fida del Var.

La ripresa

Al rientro dagli spogliatoi, Donnarumma è subito attento su Bentancur, poi il Milan ha l'occasionissima per chiuderla al 58': Chiellini "para" il tiro di Diaz, dagli undici metri Szczesny ipnotizza Kessie e si resta sullo 0-1. Ibra alza bandiera bianca per un problema al ginocchio sinistro che preoccupa lo staff medico rossonero, Pirlo comincia l'assedio inserendo Kulusevski e Dybala. Il Milan, però, dilaga tra il 78' e l'82' firmando bis e tris: Rebic disegna una traiettoria imparabile, Tomori sovrasta Chiellini nel gioco aereo. Il Milan umilia la Juve, i bianconeri rischiano seriamente di restare fuori dalla Champions: nell'infrasettimanale sono attesi dalla trasferta contro il Sassuolo, i rossoneri al Grande Torino contro i granata.

8

I gol

segnati da Rebic in questo campionato