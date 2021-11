«Il mese più nero per il commercio» 

«Eppure prima del Covid ci stavamo finalmente allineando agli introiti dei mesi precedenti - dice Roberta Pissard, titolare di un negozio di abbigliamento - nonostante quest’anno non ci siano le stesse restrizioni del 2020 gli affari sono andati peggiorando. Si sperava in una ripresa, ma la verità è che il lockdown ha lasciato il segno nelle abitudini delle persone, anche senza restrizioni si esce di meno». Novembre è sempre stato per il commercio un periodo “lento”: «Quest’ultimo però lo è stato più del solito - ammette Fabrizio Loi, artigiano - poche persone a passeggio, poche iniziative e poco entusiasmo. La criticità degli affari è da attribuire ad una serie di cause: il maltempo, la crisi industriale, l’assenza di buste paga, la pandemia, i lockdown e il conseguente fenomeno che ha portato gli acquirenti ad abituarsi agli acquisti online». Per Claudio Bisio, titolare di un’attività commerciale, la crisi economica e la pandemia hanno causato un cambio nella mentalità dei potenziali acquirenti: «I capi d’abbigliamento ora si comperano soltanto se si ha necessità. Le vendite e gli incassi fino a questo momento rasentano il minimo storico e se non ci fosse lo zoccolo duro dei clienti abituali, sarebbe davvero una catastrofe. Si spera nel periodo delle festività, ma credo sia impossibile riprendere il trend degli anni passati, quando nel solo mese di dicembre si registrava il 25 per cento degli incassi annuali».

Le vetrine addobbate in vista del periodo natalizio invitano i passanti agli acquisti; ma i negozi rimangono pressoché vuoti e il mese di novembre rimarrà negli annali come uno dei periodi più bui per gli affari del commercio cittadino.

Sono tanti gli esercenti che non serbano memoria di una crisi tanto profonda. Sfogliando a ritroso i registri della contabilità e soffermandosi sulla voce “novembre”, quello che si appresta a concludersi rimane il mese con meno incassi.

Le cause

«Eppure prima del Covid ci stavamo finalmente allineando agli introiti dei mesi precedenti - dice Roberta Pissard, titolare di un negozio di abbigliamento - nonostante quest’anno non ci siano le stesse restrizioni del 2020 gli affari sono andati peggiorando. Si sperava in una ripresa, ma la verità è che il lockdown ha lasciato il segno nelle abitudini delle persone, anche senza restrizioni si esce di meno». Novembre è sempre stato per il commercio un periodo “lento”: «Quest’ultimo però lo è stato più del solito - ammette Fabrizio Loi, artigiano - poche persone a passeggio, poche iniziative e poco entusiasmo. La criticità degli affari è da attribuire ad una serie di cause: il maltempo, la crisi industriale, l’assenza di buste paga, la pandemia, i lockdown e il conseguente fenomeno che ha portato gli acquirenti ad abituarsi agli acquisti online». Per Claudio Bisio, titolare di un’attività commerciale, la crisi economica e la pandemia hanno causato un cambio nella mentalità dei potenziali acquirenti: «I capi d’abbigliamento ora si comperano soltanto se si ha necessità. Le vendite e gli incassi fino a questo momento rasentano il minimo storico e se non ci fosse lo zoccolo duro dei clienti abituali, sarebbe davvero una catastrofe. Si spera nel periodo delle festività, ma credo sia impossibile riprendere il trend degli anni passati, quando nel solo mese di dicembre si registrava il 25 per cento degli incassi annuali».

Nemmeno la fine delle restrizioni ha garantito alle attività di recuperare: «Non si è registrata la ripresa tanto agognata - dichiara Franco Pissard, commerciante - novembre è notoriamente un mese di transizione, ma quest’anno è andata peggio anche di quelli passati».

Non solo shopping

Il maltempo ha condizionato anche le attività che somministrano cibo e bevande: «Poche persone per strada - racconta Tony Saiu - il nostro è un esercizio che dipende anche dalle condizioni meteo». C’è anche chi dal centro storico iglesiente è letteralmente fuggito: «Sono scappata perché per diversi mesi continuavo a chiudere le giornate con zero incassi - rivela Carla Melis, commerciante - la mia attività è durata meno di un anno. Mi sono per fortuna trasferita a Carbonia e gli affari cominciano ad andar meglio».

Intanto domenica sono state effettuate le prove generali per le luminarie: «Son certa che le festività andranno bene - dice Patrizia Pani, titolare di un’attività commerciale - almeno quanto il periodo estivo, dove si è lavorato tanto».

