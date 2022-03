Il mercato si sposta in centro 

Il mercato cambia sede e arriva in centro: potrebbe essere via Roma o il piazzale dei Salesiani la sede scelta in alternativa a piazza Girilonga, dove sono in corso dei lavori. Il cantiere crea disagio agli ambulanti per via della polvere e degli spazi limitati. Il vicesindaco Salvatore Zito questa mattina incontrerà gli ambulanti che lavorano in piazza Donatori di sangue, per proporre alcune alternative allo spazio dedicato al mercato del giovedì. I lavori sulla piazza andranno avanti ancora per un bel po’ di mesi e, benché ci sia uno spazio delimitato per il mercato, questo non è funzionale al lavoro.

Polvere

Poco spazio e troppa polvere dovuta agli scavi che si deposita sui mezzi e sulla merce. Giovedì scorso, una piccola rappresentanza di questi lavoratori si è lamentata con il comandante della municipale, esprimendo perplessità. Il vicesindaco, che ha la delega alle Attività produttive, oggi proporrà due alternative a piazza Girilonga: via Roma e il piazzale dei Salesiani, entrambe già collaudate molti anni addietro. Incassato un celere via libera da parte dei Salesiani, per via Roma potrebbe volerci un po’ più di tempo, perché la strada è di proprietà dell’Anas e serve il nullaosta dell’ente, a cui è stata inviata la pratica. A Salvatore Zito non dispiacerebbe riavvicinare il mercato al centro. «Stiamo ragionando insieme per trovare un’area più opportuna e funzionale alle loro esigenze. L’incontro di oggi serve a capire qual è la soluzione migliore per loro, penso che la maggior parte dei commercianti di via Roma sia d’accordo. Non sarà facile sistemarli lì, però è una sfida, potrebbe essere una cosa carina, darebbe vitalità al centro. Il problema è che via Roma è dell’Anas, per cui stiamo studiando col comandante le questioni logistiche. Dipenderà anche da cosa sceglieranno di fare gli ambulanti».

Le opere

I lavori sulla messa in sicurezza di Girilonga, opere da 1 milione e mezzo di euro, stanno intanto procedendo. La fase attuale è concentrata sulla bonifica antimina, come prevede la procedura ministeriale, e non può essere interrotta. Con l’altro finanziamento da 1 milione e 990 mila euro, arrivato al progetto definitivo, verrà completato l’intervento.