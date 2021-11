Il mercato settimanale a Is Arenas 

Il progetto esiste già - all’interno del Pia, il piano integrato d’area Serpeddì Parco Is Arenas - ed è nuovamente al centro della programmazione amministrativa del palazzo comunale. Tutto sbloccato anche grazie alla legge Omnibus - approvata di recente dal Consiglio regionale - che con un emendamento ha fatto cadere il vincolo di inedificabilità nella fascia dei 300 metri dalle zone umide. Lo scenario futuro dell’area di Is Arenas che ospiterà mercato, parcheggi e altri servizi, viene riportato nella recente delibera votata dalla Giunta comunale che delinea gli indirizzi per far rinascere tutto il polo sportivo a due passi dal parco di Molentargius.

La proposta verrà portata all’incontro previsto nei prossimi giorni con gli ambulanti, che ogni mercoledì mattina affollano viale della Musica, e con le associazioni di categoria. «Prima ne parleremo con loro, sperando che possa essere una soluzione apprezzata e riesca a dare quel giusto rilancio a questo tipo di commercio da troppo tempo in sofferenza», sottolinea l’assessora. Un cambio di destinazione dopo l’ipotesi di trasferimento in via Cecoslovacchia - a Pitz’e Serra - ipotizzato alcuni mesi fa dagli uffici dei piani alti del Municipio. «La zona di Is Arenas ha una posizione più strategica, vicina al centro e facilmente raggiungibile dai cittadini», precisa l’assessora Perra, «inoltre è previsto un parcheggio di scambio che rende l’area maggiormente fruibile».

Da viale della Musica a Is Arenas: l’idea di un trasferimento del mercato del mercoledì prende forma. Centottanta piazzole commerciali, accanto a parcheggi di scambio e a un centro servizi. Tutto a due passi dallo stadio e dal polo sportivo di Is Arenas, che il Comune conta di far rinascere il prossimo anno. «Una soluzione che stiamo valutando per garantire una sistemazione migliore ai commercianti che tanto lamentano una serie di disagi», annuncia l’assessora alle Attività produttive, Rossana Perra.

L’incontro

Le novità

Spazio attrezzato

Un mega piano di rinascita in mano all’assessorato ai Lavori pubblici. Oltre a stadio e pista di atletica - con tribune e struttura polivalente che andranno realizzare in chiave ecosostenibile - si parla di «uno spazio attrezzato all’aperto per esposizioni, promozioni e mercati a carattere temporaneo in grado di accogliere 360 stalli veicolari corrispondenti a 180 piazzole commerciali, suddivise in moduli separati da percorsi pedonali e veicolari di attraversamento». Tra via Beethoven e via Salieri sono previsti invece «parcheggi di scambio e un edificio per servizi connessi agli impianti sportivi: bar, l’ufficio per la zona sportiva, i servizi igienici, gli spogliatoi, i depositi e i locali commerciali al piano terra, mentre al piano primo saranno realizzati due punti di ristoro e terrazze panoramiche per l’inserimento di tavoli all’aperto». Non solo: tra il centro servizi e il Palazzetto dello sport si parla anche di «parco di educazione stradale costituito da un percorso educativo pedonale, veicolare e ciclo-veicolizzato per un pubblico che va dai 3 ai 18 anni di età», e di uno spazio dedicato allo skateboard.

