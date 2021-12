Il mercato di Natale a Pitz’e Serra 

Non solo nel centro storico. Quest’anno sarà un Natale speciale anche per il quartiere di Pitz’e Serra, spesso escluso dalle iniziative. Già rivitalizzata dalla presenza di una giostra, la zona si prepara ad accogliere, per ora l’unica in città, i mercatini di Natale.

Gli stand saranno sistemati in via Cecoslovacchia lungo il marciapiede, per cui, a meno di restrizioni decise in seguito dal Comune, per accedervi non sarà necessario presentare il Green pass. L’area infatti, a differenza dei mercatini cagliaritani, non sarà delimitata e non avrà un ingresso e un’uscita. Saranno circa venti gli stand divisi tra artigianato, hobbistica e gastronomia. Ad organizzare il mercato è un’associazione che riunisce soprattutto commercianti argentini e che si chiama Locanda Latina, assieme al Coordinamento delle diaspore.

L’idea

«Quella dei mercatini», spiega un socio dell’associazione, Gabriel Camano, «è un’idea nata quasi per caso parlando con i ragazzi che gestiscono la giostra. Abbiamo pensato di dare ancora più colore alla zona offrendo anche questa possibilità». E così è arrivata la scelta di sistemare le bancarelle proprio di fronte al luna park, «nel suolo pubblico con l’autorizzazione del Comune, lungo il marciapiede in modo che fosse anche più raccolto. Ci saranno gli stand gastronomici per la maggiore parte saranno mercatini di natale con gli artigiani. Ci sarà poi la cassetta di Babbo Natale per lasciare le letterine e faremo un po’ di animazione per far divertire i bambini».

La festa va così a coinvolgere un quartiere di periferia, «la nostra intenzione non è certo di portare via le persone dal centro storico» dice ancora l’organizzatore, «ma di cercare di coinvolgere la gente del quartiere portando anche qui l’atmosfera natalizia». L’apertura del mercatino è fissata per il 7 dicembre e gli stand resteranno operativi fino al 31.