Il mercatino in crisi  tra affari a picco e ambulanti in fuga 

«Via Cecoslovacchia ha dei lavori importanti da fare che non saranno certo realizzati entro l’anno» spiega il presidente di Anva Confesercenti Marco Medda, «ma adesso che gli operatori sono calati di numero la questione da rivedere». Per ora si è in 130 «ma contiamo di tornare ad essere almeno in 150, questo ridimensionamento potrebbe dare la possibilità di fare scelte alternative». Non è nemmeno escluso che si possa tornare anche in via San Benedetto. «Adesso si dovranno valutare diverse cose» prosegue Medda, «di certo avremo bisogno di meno spazi». Per quanto riguarda le defezioni «sono dovute sia alla pandemia ma anche alla inadeguatezza del sito. Via Della Musica, come abbiamo ribadito più volte, non va bene. Abbiami difficoltà a tenere a bada l’abusivismo e tante altre cose. La crisi maggiore ha investito soprattutto i non alimentari».

Così mettendo in conto le varie defezioni e con un mercato che si annuncia molto più piccolo, prendono corpo altre soluzioni per il trasloco. L’amministrazione aveva annunciato il trasferimento per la fine dell’anno in via Cecoslovacchia ma così non sarà: nell’area da qualche giorno si è sistemata la giostra che resterà per due mesi e non sono nemmeno iniziati i lavori di riqualificazione dello spazio.

Perde pezzi il mercatino tra i più grandi della Sardegna. Erano 180 gli operatori che ogni mercoledì allestivano le loro bancarelle in via della Musica, adesso sono appena 130. Un calo dovuto non soltanto al Covid. Ad avere costretto molti ad abbandonare è stata anche l’attuale sistemazione. Dopo lo spostamento da via San Benedetto le cose sono precipitate: molti clienti sono spariti e a mettere in ginocchio è soprattutto l’abusivismo, quasi incontrollabile nello spazio tra via Nenni e via S’Arrulloni.

Niente trasloco

Chi ha lasciato

Francesco Orrù titolare di un box di biancheria della casa, ha lasciato già da qualche tempo: «Ormai era un mercato stravolto» racconta, «sistemato in una zona completamente diversa dalla precedente dove si è avvertito un calo drastico del lavoro. Io non ho mai più rivisto i clienti che avevo in via San Benedetto. A Quartu poi c’è troppo abusivismo, ci vogliono controlli più rigorosi. Uno si carica un’auto di merce e poi si mette un bando e vende. Mi è dispiaciuto molto lasciare. Ero li da 15 anni ma non ce la facevo più». Gigliola Lampis, titolare di un box di abbigliamento invece è in procinto di andare via.

«Non conviene più restare» dice, «i clienti del centro non vengono in via Della Musica, e abbiamo perso tutti quelli di via San Benedetto. La zona non va bene e l’area mercatale è troppo lunga e dispersiva. Chi sta al centro dl mercato, come me, non vende niente. Io chiudevo a zero incassi». Il trasloco tanto richiesto, «non è mai arrivato. Ci sono giornate che io e i miei colleghi vicini passiamo il tempo a guardarci in faccia. È un grande dispiacere perché questo mercato lo hanno fatto morire. E poi ci sono troppi abusivi».

Incertezza

Del trasferimento delle bancarelle si parla da anni. Prima era stata ventilata l’ipotesi di via Fiume, poi scartata per la presenza di troppe attività commerciali che non potevano sopportare la chiusura della strada. Poi sembrava certo il trasloco in via Cecoslovacchia entro l’anno. Ma invece alla fine è arrivato quasi ottobre e gli operatori sono sempre in via Della Musica con anche tutti i problemi legati al traffico che ne conseguono. Chiuso il tratto da via Nenni e via S’Arrulloni tutto il traffico si riversa in viale Colombo dove si formano lunghe code.

