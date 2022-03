Il mercatino in cerca di una casa 

Negli anni le ipotesi si sono susseguite. Prima via San Benedetto, poi via Fiume, via Cecoslovacchia e via Olimpia, ma alla fine il mercatino rionale del mercoledì è rimasto sempre dov’era in via Della Musica. Lo spostamento delle bancarelle, anche per ovviare ai problemi di viabilità, ancora non c’è stato e adesso gli operatori chiedono certezze. L’ultima idea messa sul piatto dall’amministrazione è un trasloco a Is Arenas, dove si era ipotizzato già anni fa, salvo poi bloccare tutto a seguito delle note vicende giudiziarie legate allo stadio.

Tempi lunghi

«Allo stato attuale non si può sapere se quel progetto è ancora valido perché sono passati anni e molte cose sono cambiate», spiega Marco Medda presidente di Anva Confesercenti, «aspettiamo che il Comune ci faccia avere il piano del mercato per capire se il trasloco in quell’area di via Olimpia è ancora attuabile o invece necessita di aggiustamenti o addirittura non è più fattibile». Come dire che comunque il trasferimento a Is Arenas, se mai ci sarà, non sarà certo questione di giorni. Bisognerà attendere e quasi sicuramente rassegnarsi a un’altra estate di traffico e disagi. Soprattutto infatti con la bella stagione, la chiusura di via Della Musica, nel tratto da via Nenni a via S’Arrulloni, crea lunghe code verso il Poetto in quanto tutto il traffico si riversa in viale Colombo. Un problema che si presenta anche nel resto dell’anno ma che ovviamente con l’aumento del flusso di persone verso il mare, diventa più rilevante.

La logistica

Per questo Confesercenti ha intenzione di presentare una proposta al Comune, per andare incontro anche agli automobilisti, che in questo modo non saranno più costretti a sobbarcarsi le code sotto il sole cocente. «Nell’attesa che si definisca la questione di questo spostamento in via Olimpia a Is Arenas», aggiunge Medda, «potremmo spostare le bancarelle in via S’Arrulloni, liberando così via Della Musica. Adesso che per via della crisi gli stand si sono ridotti a più o meno 120-130, lo spazio dovrebbe essere sufficiente».