«Il medico di famiglia? Una missione» 

Dopo 42 anni di lavoro, il medico di famiglia di Isili, Donatello Fei appende il camice bianco al chiodo e va in pensione. Una scelta sofferta ma non rimandabile: a ottobre compie 70 anni e la legge gli impone di salutare i circa millecinquecento assistiti tra Isili e Nurallao. Se da un lato lascerà l'ambulatorio dall'altro continuerà ad esercitare nella Colonia penale e a esercitare come membro della commissione invalidi o come volontario per le vaccinazioni Covid. «Mi mancherà il contatto con le persone», sorride Fei, «un medico condivide gli aspetti più importanti della vita, gioie, tristezze, lutti: quando si entra nelle case si conoscono le famiglie e le loro difficoltà».

Il saluto

Un pensionamento che arriva proprio in un periodo dove in tante comunità mancano i dottori. «Sono andato via», spiega, «solo dopo aver trovato un sostituto, mancano medici neo laureati a causa del numero chiuso e poi non vengono motivati. Sono d'accordo per un numero programmato ma le cose devono cambiare, si interviene sempre in ritardo».

Fei ha voluto salutare le comunità di Isili e Nurallao attraverso una lettera indirizzata ai due primi cittadini. «Ho sempre avuto un buon rapporto con le amministrazioni nonostante in questi ultimi anni ci sono state delle emergenze che avrebbero potuto favorire le polemiche». Una collaborazione che Fei intende rinnovare qualora ce ne fosse bisogno sia in campo medico sia per incontri o iniziative».

La carriera

Ha cominciato la carriera di medico di famiglia tra Orroli e Ballao per poi arrivare ad Isili nel 1979 accanto a due veterani della medicina di base, dottor Mannuritta e dottor Orrù, con quest'ultimo ha condiviso l'ambulatorio per quasi 9 anni. «Lo aiutavo nelle cose più pratiche», raccontato Fei, «mi appoggiavo a lui e lui a me, è andato in pensione a 89 anni, un record».

All'epoca Isili contava quasi tremilacinquecento abitanti, un paese vivace, ricco di potenzialità. «Il dottore», ha detto, «faceva di tutto, una volta ho potuto assistere anche ad un parto in casa». In questi quarantadue anni da medico di famiglia Donatello Fei ha curato le persone e ha assistito alla metamorfosi della medicina di base ed è stato anche amministratore comunale. «Ho sempre percepito una certa soddisfazione da parte della gente», ha concluso Fei, «anche se è ovvio che si sarebbe potuto fare comunque di più».

