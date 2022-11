Il marocchino seviziato? Tortura 

«Noi chiederemo che venga verificato se c’è una concatenazione tra le condotte contestate e la morte di Abdellah Beqeaw, la comunità marocchina sarà nel processo»: la conferma arriva dal penalista Angelo Merlini, nella prima udienza (fissata ieri per il prossimo febbraio) del procedimento sulle presunte sevizie ai danni di Abdellah Beqeaw. I connazionali della vittima saranno parte civile.

I fatti

La storia, tragica, è quella del senzatetto marocchino di 54 anni, noto agli arzachenesi come Filippo, trovato morto in un parcheggio di Arzachena alla vigilia di Natale del 2020. La Procura di Tempio e quella dei Minori di Sassari hanno finito il loro lavoro. Secondo i pm Abdellah Beqeaw non è stato ucciso, ma ha subito per lungo tempo angherie e sevizie da parte di un gruppo di giovanissimi, in alcuni casi riprese con il telefonino. Nel capo di imputazione è confermato il reato di tortura (articolo 613 bis del codice penale) mai contestato a Tempio e con pochissimi precedenti a livello nazionale. L’unico adulto coinvolto è Alessio Oggiano, 23 anni, di Arzachena, per il quale il pm Mauro Lavra chiede il rinvio a giudizio. La Procura dei Minori procede, invece, nei confronti di due ragazzi che all’epoca dei fatti avevano 16 anni. Il dato nuovo è che per il legale della parte civile, la contestazione del reato di tortura non chiude il caso. I familiari e i connazionali della vittima insistono per nuovi accertamenti su un eventuale nesso di causalità tra le violenze subite da Abdellah Beqeaw e la sua morte.

Picchiato e umiliato

Il procedimento che inizia davanti al gup di Tempio il prossimo febbraio si annuncia drammatico. I Carabinieri di Arzachena hanno effettuato un’indagine accurata, imperniata su un filmato che mostra la vittima mentre cammina all’interno di un garage e cade a terra dopo un violento calcio alla schiena. Il senzatetto viene prima sbeffeggiato da un gruppo di ragazzi (gli stessi che faranno circolare il video) e poi colpito. L’episodio precede di qualche giorno il ritrovamento del corpo di Abdellah Beqeaw. Per la Procura non è possibile collegare l’aggressione con il decesso. Tra l’altro, il senzatetto marocchino, qualche giorno prima di morire (l’autopsia dirà per arresto cardiaco), era stato soccorso per una brutta caduta. In ogni caso, la parte civile (che rappresenta anche le autorità marocchine) vuole un nuova accurata istruttoria sulla tragedia.