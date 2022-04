Il Marino ai quartesi: un coro di sì 

Sì convinto della Uil, via libera dalla maggioranza in Consiglio comunale, favorevole (ma con riserva) anche l’opposizione. L’ipotesi messa in campo dal sindaco Graziano Milia di trasformare l’ospedale Marino, pur in territorio di Cagliari, in struttura sanitaria di comunità dedicata ai quartesi raccoglie consensi trasversali. Il presidio «non deve chiudere, è una risorsa importante per l’area vasta e in particolare per Quartu», commenta Guido Sarritzu, segretario territoriale Uil Flp. Nel parlamentino di via Porcu, l’esponente del centrosinistra Francesco Piludu si dice d’accordo ma chiede un punto di riferimento anche per la zona che da Flumini arriva sino a Geremeas, mentre il leader del centrodestra Christian Stevelli la vede come una soluzione provvisoria in attesa di individuare una struttura o un’area cittadina da destinare a ospedale quartese.

Il sindacato

«Da anni l’ospedale è abbandonato», sottolinea Sarritzu, «abbiamo chiesto in più occasioni l’ammodernamento e la messa in sicurezza della struttura. Ora apprendiamo con entusiasmo la proposta di riconvertirlo in struttura di comunità, come tante volte da noi proposto in passato per ridarlo ai quartesi. Non possiamo che plaudire all’iniziativa del sindaco Milia e del direttore generale della Asl Marcello Tidore, che dal suo insediamento ha dimostrato sensibilità verso le nostre richieste».

La politica

La proposta viene sposata anche dalla maggioranza. «Questa amministrazione sta compiendo passi importanti per creare uno stretto rapporto tra i vari enti avendo come fine ultimo il benessere della cittadinanza», commenta Valeria Piras, capogruppo di Rinascita: «Questa idea ne è l’ennesima dimostrazione, il presidio aiuterebbe anche a dare respiro al sistema ospedaliero con un beneficio per tutta la Città metropolitana». D’accordo il centrosinistra: «Ben venga, la città ha bisogno di un presidio sanitario di primo soccorso oltre ai servizi ambulatoriali in viale Colombo e via Turati», le parole di Francesco Piludu, capogruppo di Cambiamo Quartu, però «non basta: serve ragionare in termini di struttura sovracomunale e trovare un presidio anche per la zona di Flumini e per tutto il litorale sino a Geremeas». Per il leader del centrodestra Christian Stevelli, invece, «va bene come soluzione provvisoria, ma attraverso le risorse del Pnrr è importante individuare un’area o una struttura da riqualificare che sia adatta alla funzione specifica, magari in una posizione più baricentrica e facilmente raggiungibile, rilanciando il Marino come riferimento specialistico per interventi più importanti».