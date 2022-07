Il mare vietato, in campo il prefetto 

Pare che qualcosa si muova. Questa volta a dare la sveglia a diversi sindaci del territorio ci ha pensato il prefetto. Fabrizio Stelo non è rimasto indifferente alla richiesta dell’associazione “Sardegna accessibile", nata tempo fa per sostenere i diritti di malati e disabili.

Il mare vietato

Poche settimane fa il presidente dell’associazione Alfio Uda, dopo tante proteste e lamentele da parte dei disabili che non riescono a raggiungere i litorali per la mancanza di attrezzature specifiche, aveva inviato una mail ai sindaci di Cabras, Narbolia, Cuglieri, Oristano e San Vero Milis. Ma aveva informato della situazione anche il prefetto Stelo con una nota inviata in prefettura il nove luglio.La risposta non ha tardato. Dagli uffici di via Beatrice d’Arborea si specifica che il prefetto «ha interessato della delicatissima situazione i sindaci del territorio», si legge nel documento mandato a Sardegna accessibile. «Si fa riserva di comunicare ulteriori notizie». Per l’associazione una prima vittoria: «Ringraziamo il prefetto per aver tenuto in considerazione il nostro grido d’aiuto - ha scritto l'associazione sulla pagina Fb in modo da far sapere a più persone possibili - Noi non chiediamo la luna, vogliamo solo dire basta alle discriminazioni».

L’odissea dei malati

Il presidente Alfio Uda con una mail aveva chiesto agli amministratori comunali, dopo numerose segnalazioni su l'inaccessibilità dei litorali dell'Oristanese da parte degli invalidi in carrozzina e di chi ha problemi di deambulazione, di essere disponibile a mettere a disposizione tutte le indicazioni necessarie per risolvere concretamente un problema umanamente sentito e legalmente doveroso. Per capire la situazione basta leggere i commenti che i disabili ogni giorno ormai da tempo scrivono sulla pagina Facebook dell’associazione “Sardegna Accessibile”. Le proteste arrivano soprattutto dalla costa Oristanese con tanto di video e foto imbarazzanti. Più che lamentele sono pianti di dolore, e tanta rabbia e delusione.